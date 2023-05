Unruhe im Rathaus von Bad Wörishofen

Plus Ein Amtsleiter darf das Rathaus nicht mehr betreten. Was ist los in Bad Wörishofens Stadtverwaltung?

Bad Wörishofens Stadtverwaltung kommt nicht zur Ruhe. Die stetigen Personalwechsel auch an entscheidenden Stellen im Rathaus und die vergleichsweise hohe Fluktuation sorgen dafür, dass sich immer neue Verantwortliche in die immer gleichen Themen einarbeiten müssen. Zügige Fortschritte bei der Entwicklung der Stadt erzielt man so nicht.

Dazu kommt, dass sich die Stadt Bad Wörishofen offenbar sehr schwer damit tut, überhaupt ausreichend Personal zu gewinnen. Das zeigt sich weiterhin an den Problemen im Bürgerbüro, wo es immer noch nur mit Termin geht – der nächstmögliche war zuletzt aber erst Ende Juni buchbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen