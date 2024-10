Vor hohen Gebühren müssen in Bad Wörishofen die Ausgaben unter die Lupe

In Bad Wörishofen macht man es sich mal wieder leicht. Das Geld reicht nicht, dann dreht man halt kräftig an der Gebührenschraube. Gut, dass der Stadtrat zu den Friedhofsgebühren, die teils verdreifacht werden sollten, keinen vorschnellen Beschluss gefasst hat. Zu gut ist allen in Erinnerung, welche Folgen der Schnellschuss bei der Abwassergebühr vor fast einem Jahr gehabt hat.

Markus Heinrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gebührenerhöhung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis