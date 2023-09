Warum denn nicht öffentlich?

Aus Sicht unserer Redakteurin spricht nichts dagegen, den weiteren Stellvertreter des Landrats in offener Abstimmung zu bestimmen - außer Befindlichkeiten vielleicht.

Der Punkt "Weitere Stellvertretung des Landrats" in der Sitzung des Kreisausschusses klang jetzt nicht völlig trivial, weil natürlich schon interessant ist, wer sich für dieses - übrigens mit 400 Euro im Monat dotierte - Ehrenamt zur Verfügung stellt. Dass es dann aber ein solchen Wirbel verursachen würde, war schon ein wenig überraschend: Einige Ausschussmitglieder störten sich daran, dass der Nachfolger von Daniel Pflügl nicht per geheimer Wahl, sondern in einer offenen Abstimmung bestimmt werden soll. Das ist insofern verwunderlich, als die Landkreisordnung genau das vorschreibt und bereits vor drei Jahren bei der konstituierenden Sitzung des damals neuen Kreistags genau so verfahren wurde. Im Übrigen ohne dass davon tumultartige Szenen in Erinnerung geblieben wären. Wenn nun Robert Sturm argumentiert, dass in jedem Kaninchenzüchterverein geheim gewählt werde - was nebenbei bemerkt nicht stimmt - ist das ein durchaus interessanter Vergleich. Denn einen gewissen Unterschied gibt es wohl schon zwischen einem gewählten Gremium und einem Verein. Zum Beispiel den, dass die Wählerinnen und Wähler von den Kreisräten Transparenz erwarten dürfen. Mit Wolfgang Reitingers Argumentation, dass nur geheime Wahlen frei sind, könnte sonst künftig auch über sämtliche Beschlüsse geheim abgestimmt werden, um jeglichen Fraktionszwang zu vermeiden. Man könnte als Anlass der Debatte deshalb eher ein gewisses Unwohlsein vermuten, dem Kreistagskollegen offen zeigen zu müssen, ob man für ihn stimmt oder nicht. Das aber sollten erwachsene Menschen - egal ob Wählender oder Kandidat - aushalten können.