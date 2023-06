Mindelheim

vor 48 Min.

Kommt im Rathaus Mindelheim die Vier-Tage-Woche?

Plus Bei der Stadt Mengen (Kreis Sigmaringen) können Mitarbeitende vier Tage pro Woche arbeiten. Dort ist das Rathaus am Freitag geschlossen. Macht Mindelheim das nach?

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Mitarbeiter der Stadt Mengen (Kreis Sigmaringen) können seit 1. Juni nur noch an vier Tagen in der Woche arbeiten – wenn sie das möchten. Ziel ist es laut Stadtverwaltung, die Arbeitsplätze bei der Stadt attraktiver zu machen und so dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Die wöchentliche Arbeitszeit wird im Mengener Rathaus nicht verkürzt

Allerdings bleibt die bisherige Wochenarbeitszeit von 39 Stunden für Angestellte bestehen. Man muss pro Tag also länger arbeiten. Außerdem können die betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus organisatorischen Gründen nur am Freitag freimachen. Durch das neue Arbeitszeitmodell soll auch Energie gespart werden. Denn das Rathaus und die Stadtwerke in der etwa 10.000 Einwohner zählenden Kommune sind jetzt freitags geschlossen. Da Beamte bei der Stadt Mengen 41 Stunden pro Woche arbeiten müssen, kommt für Sie die Vier-Tage-Woche nicht in Frage. Denn sie dürfen laut Arbeitsrecht nicht länger als zehn Stunden am Tag arbeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen