„Kommunen in Not“: Wo soll das Geld künftig herkommen?

Städte und Gemeinden sind derzeit finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet. In Bad Wörishofen ist das Haushaltsloch aktuell rund fünf Millionen Euro groß, einen genehmigten Etat gibt es immer noch nicht. Die SPD Bad Wörishofen-Mindelheim hatte zur Diskussion in die Kneippstadt geladen. Das Thema lautete: „Kommunen in Not“. Dabei ging es auch um Bad Wörishofens vergleichsweise günstigen Gewerbesteuersatz von 240 Prozent.

