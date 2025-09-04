„Kommunen in Not“: Wo soll das Geld künftig herkommen?

Icon Menü
Bad Wörishofen

Bad Wörishofen plagt ein großes Haushaltsloch, auch anderen Gemeinden geht es finanziell nicht gut. Was also tun? Die SPD-Diskussionsrunde macht Vorschläge.
Von Helmut Bader
    Christoph Schmid diskutierte mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Abendveranstaltung darüber, wie Gemeinden ihre Ausgaben noch finanieren können.
    Christoph Schmid diskutierte mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Abendveranstaltung darüber, wie Gemeinden ihre Ausgaben noch finanieren können. Foto: Helmut Bader

    Städte und Gemeinden sind derzeit finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet. In Bad Wörishofen ist das Haushaltsloch aktuell rund fünf Millionen Euro groß, einen genehmigten Etat gibt es immer noch nicht. Die SPD Bad Wörishofen-Mindelheim hatte zur Diskussion in die Kneippstadt geladen. Das Thema lautete: „Kommunen in Not“. Dabei ging es auch um Bad Wörishofens vergleichsweise günstigen Gewerbesteuersatz von 240 Prozent.

