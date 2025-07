Füssen ist jetzt Kneippheilbad – was bedeutet das für Bad Wörishofen?

In Bayern gibt es nach 20 Jahre erstmals wieder ein neues Kneippheilbad: Füssen. Das teilte Bayerns Innenministerium am Mittwoch mit. An Aufmerksamkeit fehlt es der Stadt im Ostallgäu ohnehin schon nicht, vor wenigen Tagen erst wurden die Königsschlösser zum Weltkulturerbe erklärt. Nun also Kneippheilbad – und damit Konkurrenz für Bad Wörishofen? Kurdirektorin Cathrin Herd sieht das ganz anders.

