Kontrolle über Auto verloren: Unfall auf der A96 im Unterallgäu

Ein Autofahrer hat am Sonntagnachmittag die Kontrolle über Fahrzeug verloren.

Nach Angaben der Polizei vom Montag wollte der 31-Jährige an der Anschlussstelle Erkheim in Richtung München die Autobahn verlassen. In der Rechtskurve der Ausfahrt habe er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle verloren. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und rammte ein Ausfahrtschild.

Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen

Die Autobahnmeisterei Mindelheim errichtete das beschädigte Schild provisorisch neu. Der Fahrer blieb unverletzt. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er wegen der eine Sicherheitsleistung in niedriger dreistelliger Höhe hinterlegen. Der entstandene Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 13.000 Euro. (mz)