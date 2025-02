Kontroverse Debatte: Trachtler haben anderes Grundstück für ihre Halle gefunden

Nach fast einem Jahr Hin und Her soll nun in der Bauausschusssitzung am kommenden Mittwoch über die neue Lagerhalle des Trachtenvereins „Alpenblick“ Bad Wörishofen abgestimmt werden. Das Vorhaben hatte Wellen geschlagen, weil für die Halle ein Standort am Rand des kleinen Parks an der Oberen Mühlstraße gefunden wurde. Doch diese Lösung ist nun vom Tisch, wie sich zeigt.

Der Vorsitzende Georg Schmid informierte die Mitglieder des Vereins bei der Mitgliederversammlung über Entwicklung und Planung. Schmid blickte zurück auf die lange Suche nach einem geeigneten Platz; den Beschluss für den Bau einer Fundushalle habe man bei der Jahreshauptversammlung vor einem Jahr gefasst. Ein Lagerort sei dringend erforderlich, derzeit habe man alles nötige Zubehör im ganzen Stadtgebiet verteilt untergebracht. Ein Platz nördlich der Eishalle war schnell gefunden und schien auch geeignet, allerdings habe man dem Verein durch die Stadtverwaltung von Bad Wörishofen signalisiert, dass der Bau dort seitens des Landratsamtes nicht genehmigungsfähig sei, da dieser im Außenbereich liege, berichtete Schmid. Der Verein machte sich erneut auf die Suche und wurde im kleinen Park an der Oberen Mühlstraße fündig.

„Der Park ist im Privatbesitz, die Eigentümerin war mit unserer Planung einverstanden“, berichtet Schmid. Das Vorhaben habe schnell für kontroverse Diskussionen im Bauausschuss und der Bevölkerung gesorgt, die Bauvoranfrage wurde abgelehnt. „Die Stadt brachte dann plötzlich doch wieder den Platz nördlich der Eishalle ins Gespräch“, berichtet Schmid. „Die ursprünglichen Bedenken spielten keine Rolle mehr, uns wurde gesagt, es bräuchte keine Bauanfrage, wir könnten auch gleich einen Bauantrag einreichen.“ So kommt es nun auch.

Beantragt wird nun eine Halle mit einer Grundfläche von etwa 12,50 Metern auf 9,20 Metern und einer Firsthöhe von etwa 8,20 Metern. Die Größe ist erforderlich, da unter anderem auch zwei Anhänger mit dem Bühnenaufbau Platz finden müssen. Der Verein kann sich vorstellen, den oberen Teil ebenfalls zu nutzen und für die Gewänder dort einen geeigneten Aufbewahrungsort einzurichten. Der Verein mit seinen 201 Mitgliedern verfügt über etwa 20.000 Euro Eigenkapital und hofft, dass private Sponsoren oder heimische Firmen noch etwas zu dem geplanten Bau beisteuern.

Der kleine Park an der Oberen Mühlstraße war zuletzt als Standort für die Halle im Gespräch, das sorgte für Diskussionen in der Stadt. Diese Lösung ist nun vom Tisch. Foto: Markus Heinrich