Umgang mit Museumsleiterin: „Wir sind uns intern nicht so gram, wie nach außen der Eindruck erweckt wird“

Die Berichterstattung über die jüngste Sitzung des Kulturausschusses hat in Mindelheim teils hohe Wellen geschlagen: Museumsleiterin Friederike Haber hatte darin das Veranstaltungsprogramm für die kommenden Monate vorgestellt und dafür Gegenwind geerntet. Mehrfach wies Bürgermeister Stephan Winter sie darauf hin, dass sie sich in erster Linie um die Machbarkeitsstudie für die Mindelburg und die dafür nötige Inventarisierung der Museumsbestände kümmern solle. Einen Grund, sich bei Haber zu entschuldigen, sieht er nicht.
Mindelheim
