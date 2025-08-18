Icon Menü
Kontroversen um Museumsleiterin: Bürgermeister Winter verteidigt sein Vorgehen

Mindelheim

Umgang mit Museumsleiterin: „Wir sind uns intern nicht so gram, wie nach außen der Eindruck erweckt wird“

Bürgermeisterin Stephan Winter sieht keinen Grund, sich bei Museumsleiterin Friederike Haber zu entschuldigen. Eine Stadtratsfraktion sieht das anders.
Von Sandra Baumberger
    Analog statt digital: In den Mindelheimer Museen gibt es einen großen Inventarisierungsstau. Das war auch Thema in einer Sitzung des Mindelheimer Kulturausschusses.
    Analog statt digital: In den Mindelheimer Museen gibt es einen großen Inventarisierungsstau. Das war auch Thema in einer Sitzung des Mindelheimer Kulturausschusses. Foto: Friederike Haber, Mindelheimer Museen

    Die Berichterstattung über die jüngste Sitzung des Kulturausschusses hat in Mindelheim teils hohe Wellen geschlagen: Museumsleiterin Friederike Haber hatte darin das Veranstaltungsprogramm für die kommenden Monate vorgestellt und dafür Gegenwind geerntet. Mehrfach wies Bürgermeister Stephan Winter sie darauf hin, dass sie sich in erster Linie um die Machbarkeitsstudie für die Mindelburg und die dafür nötige Inventarisierung der Museumsbestände kümmern solle. Einen Grund, sich bei Haber zu entschuldigen, sieht er nicht.

