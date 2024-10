Gebühren-Schock: Gräber sollen in Bad Wörishofen teils das Dreifache kosten

In Bad Wörishofen sollen die Friedhofsgebühren stark steigen. Eigentlich hätte der Stadtrat das Zahlenwerk der Verwaltung am Montagabend bereits beschließen sollen. Doch die Ratsmitglieder traten angesichts der Vorlage auf die Bremse. „Ich überlege schon, ob ich mir meine Beerdigung hier noch leisten kann“, merkte Manfred Gittel (FW) an. Dass die Gebühren teilweise verdreifacht würden, kritisierte Paul Gruschka (FW).

