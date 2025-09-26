Bahnstrecke wird erneut gesperrt, um Bahnübergang zu öffnen

Der Bahnübergang an der Eishalle ist nach der Sanierung des Gleisbettes zwischen Bad Wörishofen und Türkheim weiterhin gesperrt. Der Übergang muss umgebaut werden, damit er wieder genutzt werden kann. Der Stadtrat hatte dies bereits im Frühjahr mehrheitlich beschlossen. Nun steht fest, wann es losgeht. Doch es wird teurer als gedacht. Zudem muss die Bahnstrecke erneut gesperrt werden.
Bad Wörishofen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden