Kosten steigen: Bahnstrecke Bad Wörishofen wird erneut gesperrt, um Bahnübergang zu öffnen

Bad Wörishofen

Bahnstrecke wird erneut gesperrt, um Bahnübergang zu öffnen

Nach monatelangen Diskussionen steht nun fest, wann der Bahnübergang an der Eishalle Bad Wörishofen umgebaut wird.
    Der Bahnübergang an der Eishalle ist derzeit gesperrt. Nun steht das Datum für den nötigen Umbau fest.
    Der Bahnübergang an der Eishalle ist derzeit gesperrt. Nun steht das Datum für den nötigen Umbau fest. Foto: Stadt Bad Wörishofen

    Der Bahnübergang an der Eishalle ist nach der Sanierung des Gleisbettes zwischen Bad Wörishofen und Türkheim weiterhin gesperrt. Der Übergang muss umgebaut werden, damit er wieder genutzt werden kann. Der Stadtrat hatte dies bereits im Frühjahr mehrheitlich beschlossen. Nun steht fest, wann es losgeht. Doch es wird teurer als gedacht. Zudem muss die Bahnstrecke erneut gesperrt werden.

