Kostenlos Streuobstbäume bestellen

Die Ortsgruppe Türkheim des Bund Naturschutz hat sich bereits 2024 erfolgreich am Bayerischen Streuobstpakt beteiligt. Ziel des Pakts ist es, bis 2035 eine Million zusätzliche Streuobstbäume in Bayern zu pflanzen. Über 40 Obstbäume – Apfel, Birne und Zwetschge – wurden bei der Gruppe bestellt und von Bürgern gepflanzt. Sie leisten seither einen wertvollen Beitrag zum Erhalt unserer Kulturlandschaft und zur Förderung der Artenvielfalt.

Auch in diesem Jahr können wieder kostenlos Bäume über den Bund Naturschutz bestellt werden. Wer auf dem eigenen Grundstück oder seiner Wiese noch Platz für einen oder mehrere große Obstbäume hat, kann mitmachen. Die Bestellung muss bis 30. September erfolgen. Die Ausgabe der Bäume erfolgt voraussichtlich Ende Oktober 2025. Weitere Fragen werden gerne per Mail beantwortet. Die BN-Ortsgruppe Türkheim ist unter tuerkheim@bn.de zu erreichen. (mz)