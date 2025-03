Der Kreishaushalt ist auf der Zielgeraden

Der Haushalt des Landkreises Unterallgäu ist auf der Zielgeraden: Nach den Vorberatungen in den verschiedenen Ausschüssen hat der Kreisausschuss dem Kreistag nun einstimmig empfohlen, das Zahlenwerk in seiner nächsten Sitzung am Montag, 24. März, zu beschließen.

Der Etat des Landkreises hat dieses Jahr ein Volumen von fast 243 Millionen Euro, das sind gut zwölf Millionen mehr als im Vorjahr. Rund 214 Millionen Euro umfasst der Verwaltungshaushalt, aus dem die laufenden Ausgaben finanziert werden. Für Investitionen, wie etwa ein neues Schülerheim für die Berufsschule in Bad Wörishofen, die Auslagerung der Abteilung Fahrzeugtechnik der Berufsschule Mindelheim in ein neues Gebäude oder die Erweiterung des Gymnasiums in Türkheim, stehen dem Landkreis heuer rund 23 Millionen Euro zur Verfügung. Damit ist das Investitionsvolumen das zweithöchste in der Geschichte des Landkreises. Insgesamt umfasst der Vermögenshaushalt ein Volumen von knapp 29 Millionen Euro und damit rund eine Million weniger als 2024.

Der Landkreis ist in der glücklichen Lage, kein Klinikdefizit ausgleichen zu müssen

Landrat Alex Eder und Kämmerer Sebastian Seefried betonen, dass der Landkreis mit den Ausgaben für das Lehrpersonal an den kommunalen Schulen in Höhe von fast zehn Millionen Euro eine große Sonderbelastung tragen müsse. Die Ausgaben für die Kliniken hielten sich dagegen im Vergleich zu anderen Kommunen, die teils hohe Defizite ausgleichen müssen, in Grenzen. Das Unterallgäu finanziert lediglich Investitionen wie Baumaßnahmen, für die der Klinikverbund Allgäu sogar Eigenmittel erwirtschafte. „Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir nach wie vor keine Betriebskostendefizite ausgleichen müssen, das hätten wir momentan auch gar nicht im Kreuz, sagte Seefried in der Sitzung des Kreisausschusses.

Auf Nachfrage von Wolfgang Reitinger (AfD) sagte er, dass der Unterallgäuer Kreistag mutig genug gewesen sei, um rechtzeitig Reformen anzustoßen, zu denen andere heute gezwungen seien. Er bezog sich damit auf die Fusion der Unterallgäuer Kreiskliniken mit dem Klinikverbund Kempten-Oberallgäu im Jahr 2019. Diese lobte auch Landrat Alex Eder: „Damals ist mit Mut und Weitsicht der richtige Weg beschritten worden.“

Marie Demuth, Geschäftsführerin beim Klinikverbund, betonte ebenfalls, dass dieser finanziell solide aufgestellt sei und der Jahresabschluss für 2024 voraussichtlich besser ausfalle als erwartet. Um die Kliniken, die aktuell stark investieren, noch besser abzusichern, bürgt der Landkreis Unterallgäu künftig wie der Landkreis Oberallgäu und die Stadt Kempten mit 42 Millionen Euro für den Verbund, beschloss der Kreisausschuss. Bisher waren es 24 Millionen Euro. Aktuell liegt die Verschuldung des Klinikverbunds bei knapp 34 Millionen Euro. Der Jahresumsatz in Höhe von 350 Millionen Euro stehe dazu in einem gesunden Verhältnis, so Demuth.