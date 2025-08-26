Achtung, Autofahrer: Dieser Kreisverkehr ist ab heute drei Wochen gesperrt

Autofahrerinnen und Autofahrer, die in und um Türkheim unterwegs sind, müssen sich ab Ende August auf eine Änderung einstellen: Der Kreisverkehr an der St2015 zwischen Türkheim und Rammingen ist ab 26. August für drei Wochen gesperrt.

Wieso ist der Kreisverkehr bei Türkheim gesperrt?

Ursache für die Sperrung sind Bauarbeiten und „der nur noch mangelhafte Zustand der Fahrbahn, was durch die hohen Verkehrsbeanspruchungen bedingt ist“, heißt es seitens des Staatlichen Bauamts in Kempten. „Deutliche Schadstellen wie Teilausbrüche oder Risse sind mittlerweile auch für den Verkehrsteilnehmer sichtbar. Um dies zu beheben, werden am gesamten Kreisverkehr neue Asphaltdeckschichten und Asphaltbinderschichten eingebaut.“ Außerdem soll danach auch die Fahrbahn neu markiert werden.

Kreisverkehr bei Türkheim gesperrt: Wo verläuft die Umleitung?

Während der Sperrung, die voraussichtlich drei Wochen andauern soll, wird der Verkehr „kleinräumig“ umgeleitet, heißt es in der Mitteilung des Bauamts. Wer von der Wörishofer Straße kommt, kann im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen und in Richtung Türkheimer Ortsmitte abfahren und der Straße weiter folgen. Von dort geht es nahezu einmal durch die Gemeinde und in Richtung Ettringen über die Tussenhauser Straße wieder auf die St2015. Autofahrer, die aus der anderen Richtung kommen, fahren die Strecke umgekehrt, denn in diese Richtung ist die St2015 ab der Gabelung zur Tussenhausener Straße gesperrt.

Sperrungen, Baustellen, Behinderungen: Weitere Informationen zu aktuellen Verkehrsmeldungen im Unterallgäu finden Sie hier.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist das Unterallgäu

Landrat : Alex Eder (Freie Wähler)

Fläche : 1.229,53 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Mindelheim

Städte : Mindelheim, Bad Wörishofen

Einwohner : 145.298 (Stand: Ende 2023)

Höchster Punkt: 849 Meter

Tiefster Punkt: 510 Meter

Kreisgliederung : 52 Gemeinden

Autokennzeichen: MN

Ausflugsziele (eine Auswahl): Iller-Rad- und Wanderweg, Kloster Ottobeuren, Museum der Bayerischen Könige in Bad Grönenbach, Therme Bad Wörishofen, Freizeitgelände Erkheim, Allgäu Skyline Park, Barfußweg in Legau, Erlebnis-Imkerei in Hawangen

Sehenswürdigkeiten (eine Auswahl): Mindelburg in Mindelheim, Schloss Bad Grönenbach, Marienplatz in Bad Wörishofen, Schwäbisches Krippenmuseum (Mindelheim), Freilicht- und Bauernhofmuseum Illerbeuren

Homepage : www.unterallgaeu.de