Geknackter Geldautomat: Kripo geht von Zusammenhang zwischen zwei Taten aus

Ein Geldautomatenaufbruch im Kurhaus von Bad Wörishofen hatte im Januar für Aufsehen gesorgt - zumals es kurz zuvor einen ähnlichen Fall in Schwabmünchen gab. Nun steht fest, dass die Polizei von einem Zusammenhang zwischen den Taten ausgeht.

Die Art, wie beide Taten begangen wurden, sei übereinstimmend, teilt Polizeisprecher Martin Hämmerle auf Nachfrage mit. Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag, 10. Januar, über ein aufgebrochenes Fenster ins Kurhaus von Bad Wörishofen eingedrungen. Dort öffneten sie mit brachialer Gewalt den Geldautomaten der Sparkasse. Die genaue Tatzeit ist noch unbekannt, vermutlich liege sie aber nach Mitternacht, teilte die Polizei mit. Die Täter entkamen unerkannt mit mehreren zehntausend Euro Beute. Der Sachschaden wird ebenfalls auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Am Dienstag zuvor wurde nach Mitternacht mitten in Schwabmünchen versucht, einen Geldautomaten zu knacken. In Schwabmünchen scheiterten die Täter aber.

Nach Bad Wörishofen gab es im Bereich der Kripo Memmingen keine weiteren Geldautomatenaufbrüche

„Bayernweit werden vermehrt Geldausgabeautomaten angegangen, weshalb eine Zuordnung zu einer Serie nur bedingt möglich ist“, schildert Hämmerle. „Auf Grund andauernder Ermittlungen kann auf weitere Details nicht eingegangen werden.“ Weitere ähnliche Taten habe es im Bereich der Kriminalpolizei Memmingen nach dem Einbruch in Bad Wörishofen nicht gegeben.