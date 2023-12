Krippenbauer spendet für wohltätige Zwecke

Seit vielen Jahren ist Walter Kostenbader beim Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen vertreten und verkauft dort seine selbst gestalteten Krippen und handgefertigtes Zubehör. So auch heuer wieder. Fast das ganze Jahr über ist Kostenbader in seiner Werkstatt im Keller am Basteln. Immerhin 600 Euro erbrachte dies heuer, die Kostenbader an wohltätige Einrichtungen in der Stadt und der Umgebung spendet. Schon jetzt bastelt er an den Krippen für das nächste Jahr, wie das Foto zeigt.