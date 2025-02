Kritik und Bedauern: So reagieren Faschingsfans auf die Absage des Umzugs in Bad Wörishofen

In Mindelheim geht am Gumpigen Donnerstag der große Faschingsumzug über die Altstadt-Bühne. In Bad Wörishofen müssen die Faschingsfans heuer auf den traditionellen - deutlich kleineren - Umzug am Faschingsdienstag verzichten. Er wurde wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Die Reaktionen darauf fallen unterschiedlich aus.

„Aufgrund der aktuellen Sicherheitslage hat sich die Stadtverwaltung dazu entschlossen, den für Faschingsdienstag, 4. März, geplanten Rathaussturm um 10.30 Uhr sowie den traditionellen Faschingsumzug zum Kurhaus um 11.11 Uhr abzusagen und ausschließlich im Kurhaus den Kehraus zu feiern.“ Das teilte die Stadtverwaltung vor einigen Tagen mit. „Die Entscheidung basiert auf den jüngsten Ereignissen, insbesondere dem Vorfall in München, die eine umfassende Neubewertung der Sicherheitslage erforderlich gemacht haben“, heißt es in der Mitteilung. „Vor diesem Hintergrund sieht die Stadt die Sicherheit aller beteiligten Personen als oberste Priorität.“

Am Donnerstag vor der Mitteilung war ein 24-jähriger Afghane mit einem Auto in München in einen Demonstrationszug gefahren. Die 37-jährige Frau und ihre 2 Jahre alte Tochter starben am Samstag an ihren schweren Verletzungen, Dutzende weitere Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer.

Die zahlreichen Kommentare unter dem Artikel unserer Redaktion fallen unterschiedlich aus. „Ja weiter so! Bald ist es vorbei mit allen Traditionen…“, schreibt da ein Nutzer. „Dafür findet der wesentlich kleinere ‘Auflauf’ am Gumpigen in Landsberg statt“, merkt ein anderer süffisant an. Der Umzug in Bad Wörishofen ist ja deutlich kleiner als die Umzüge in den umliegenden Städten., auch deutlich kleiner als der in Landsberg. Er führte vom Rathaus durch einen Teil der Innenstadt zum Kurhaus. Große Wagen sind da nicht dabei, dafür aber die Faschingsgarden aus der Kneippstadt und umliegender Orte und natürlich alle, die gerne Fasching feiern.

„Langsam wirds echt peinlich .... so groß kann der Umzug in Wörishofen gar nicht sein das man dort Angst haben müsste. Dann sollte man normal gar nicht mehr rausgehen denn überall kann es einen treffen, egal wo“, schreibt eine Nutzerin. „Würden Sie ernsthaft als Ehrenamtlicher die Verantwortung übernehmen und haftbar sein, wenn irgendwas schiefläuft und nachgewiesen wird, dass es Sicherheitslücken gab?“, fragt dagegen eine andere Nutzerin. Auch über Auswirkungen auf weitere Veranstaltungen wird diskutiert. Was denn dann wohl mit der Weißen Nacht sei, fragt eine Nutzerin.

„Nachdem unser Umzug nur vom Rathaus ins Kurhaus ging, ist die Entscheidung das wir es verlegen nachvollziehbar“, sagt Thomas Schmalholz, der Vorsitzende der Kneippilonia Bad Wörishofen. „Die Auflagen der Polizei mit Straßensperrung oder Betonpöller wären hier dem Aufwand nicht gerechtfertigt“, verdeutlicht er. „Es ist zwar schade aber, wir starten dafür früher im Kurhaus und werden bei guter Witterung ab 15 Uhr am Luitpold-Leusser-Platz den Fasching bis 22 Uhr ausklingen lassen.“