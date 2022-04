Kultur

vor 31 Min.

Danke für die Musik: Begeistere Abba-Fans in Bad Wörishofen

Plus Das Abba Tribune Concert brachte das Kurtheater in Bad Wörishofen zum Beben.

Von Helmut Bader

So unvergessen Agnetha, Benny, Björn und Anni-Frid, kurz Abba sind, so unverwüstlich sind die diversen Shows, mit denen sie nach wie vor nachgemacht werden. Diesmal war es „Voulez vous, the Abba Tribute Concert“, die die schwedische Band im Kurhaus erneut aufleben ließ. Es ist gewiss auch immer ein gewagtes Unternehmen, denn ABBA zu imitieren dürfte unmöglich sein, sie dennoch auf die Bühne zu bringen kann auch gehörig schief gehen.

