Die Lieblingsorte von Mitgliedern des Mindelheimer Kunstvereins

Der Mindelheimer Kunstverein organisiert seine Jahresausstellung. Wie Gäste auch ihren Teil beitragen können.

Die Mitglieder des Kunstvereins Mindelheim laden im März zu ihrer Jahresausstellung ins Forum ein. Eröffnung ist am Samstag, 5. März, um 19 Uhr. Die Ausstellung läuft bis 13. März werktags von 15 bis 19 Uhr und samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr.

Thema der Ausstellung ist „Lieblingsorte“. Dieses Motto haben die heimischen Künstlerinnen und Künstler nicht zufällig gewählt: In einer Zeit vieler Einschränkungen des täglichen Lebens hat das Verweilen an einem Ort einen unerwartet neuen Wert bekommen. Aufenthaltsorte können begrenzend, belastend und einengend sein, aber sie können auch Schutz, Rückzugsmöglichkeit und Geborgenheit bieten.

Mindelheimer Kunstschaffende entführen an ihre Lieblingsorte

Wer kennt nicht die angenehmen Gefühle, die sich gelegentlich beim Tagträumen oder Erinnern an einen Sehnsuchts- oder Lieblingsort einstellen? Dabei können diese Orte so unterschiedlich und vielfältig sein wie die Menschen selbst. Der Kunstverein hat die Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die Besucherinnen und Besucher mit ihren Kunstwerken an ihren Lieblingsort mitzunehmen.

Auch dieses Mal sind die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung gefragt. Sie können ihre drei Lieblingswerke auswählen. Die beliebtesten werden dann am 13. März bekannt gegeben. (mz)