Neues kreatives Zentrum: Die Galerie Kalaa bringt Kunst mitten in die Innenstadt

Silke Weiß und Petra Kollmannsberger hatten eine Vision. „Die Kunst muss in die Innenstadt“ waren sie sich einig. So drückten sie sich auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für ihr Projekt an den Schaufenstern leerstehender Läden die Nasen platt. In der Bürgermeister-Stöckle-Strasse 10 wurden sie schließlich fündig. Ihr Wunsch im Herzen der Stadt ein Atelier samt Galerie, quasi ein „kreatives Wohnzimmer“ einzurichten, in dem Kunst fröhliche Urständ feiert, nahm Gestalt an.

