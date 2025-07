Kunstvolle Ostereier und prächtige Brunnen ziehen Scharen von Besuchern an

Für Sammler und Liebhaber ovaler Kunstwerke ist die Kneippstadt seit Jahren am Palmsonntag das Gelbe vom Ei. So drehte sich auch am letzten Wochenende in dem zu einem Mekka der Fingerfertigen umfunktionierten Kurhaus einmal mehr alles um Meister Lampe und kunstvoll gefertigte Eier aller Größen. Draußen blühten die Osterglocken, drinnen die Ideen der Kunstschaffenenden. Zudem lockten die prächtigen Osterbrunnen die Menschen aus der Region in die Innenstadt, wo das Osterbrunnenfest bei strahlendem Frühlingswetter auf die nahen Feiertage einstimmte.

