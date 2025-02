Kurhaus-Tiefgarage wird für Überprüfung zeitweise geschlossen

Die Tiefgarage am Kurhaus von Bad Wörishofen muss vorübergehend schließen. Der Grund dafür ist nach Auskunft des Kur- und Tourismusbetriebes eine technische Überprüfung. Das betrifft auch alle Dauerparker in der Garage.

„Im März und April dieses Jahres findet in der Tiefgarage am Kurhaus eine technische Überprüfung statt“, teilt der Kur- und Tourismusbetrieb mit. Die Arbeiten werden in der Zeit vom 18. bis 19. März sowie am 22. April durchgeführt.

Am 17. März werde die Zufahrt zur Tiefgarage um 14 Uhr gesperrt. „Die Ausfahrt muss zwingend bis 20 Uhr erfolgen“, heißt es. Ab 19. März, 18 Uhr, ist die Garage wieder befahrbar.

Im April wird die Zufahrt am 21. April ab 14 Uhr gesperrt. Die Ausfahrt muss bis 20 Uhr erfolgen. Die Garage ist dann wieder ab 22. April, 18 Uhr, nutzbar.

„Während der Zeit der Überprüfung dürfen in der Tiefgarage keine Fahrzeuge abgestellt sein, sie muss vollständig geräumt werden und bleibt geschlossen“, teilt der Kur- und Tourismusbetrieb mit. Inhaberinnen und Inhaber von Dauerparkausweisen können in dieser Zeit das Parkhaus Kurpromenade mit ihrem Parkausweis nutzen. (mz)