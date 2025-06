Nach Angriff eines Mäusebussards: Was sollten Freizeitsportler jetzt beachten?

Seit 20 Jahren joggt Franziskus Steber aus Mindelheim regelmäßig, aber so etwas ist ihm noch nie passiert: Als er kürzlich am Waldrand von Stetten in Richtung Tretanlage unterwegs war, wurde er von einem Mäusebussard attackiert und am Kopf verletzt. Rainer Nützel, der Leiter des Amts für Landwirtschaft und Forsten Krumbach-Mindelheim, hat etwas Ähnliches zwar noch nie selbst erlebt, aber schon von solchen Fällen gehört – und gibt Tipps, wie sich Jogger, Radfahrer und Spaziergänger jetzt verhalten sollten.

