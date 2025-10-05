Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Kurioser Viehscheid in Bad Wörishofen wächst über sich hinaus

Bad Wörishofen

Der ungewöhnlichste Viehscheid des Allgäus wächst über sich hinaus

Ausgebüxte Schumpen und Kranzrind-Aufmarsch – Kirchdorf feiert Viehscheid-Rekord.
Von Ulla Gutmann
    • |
    • |
    • |
    Einzug im Dorf mit Kranzrind und dem Jungvieh. Hier warten viele Schaulustige um danach noch im Hof der Familie Huber zu feiern.
    Einzug im Dorf mit Kranzrind und dem Jungvieh. Hier warten viele Schaulustige um danach noch im Hof der Familie Huber zu feiern. Foto: Ulla Gutmann

    Simone Huber vom Bergangerhof in Kirchdorf ist Viehscheid-Fan. Die Großveranstaltungen, die sie im Oberallgäu miterlebte, gefielen ihr so gut, dass sie etwas Ähnliches auch in ihrem Dorf aufziehen wollte. Ihre Familie ließ sich von der Idee begeistern und seit 2017 gibt es auch in Kirchdorf einen Viehscheid. Der zog diesmal so viele Besucherinnen und Besucher an, wie noch nie, denn auch das Wetter spielte mit. Da macht es auch nichts, dass in Kirchdorf ein wichtiges Detail fehlt – eine Alpe.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden