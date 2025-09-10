Mann fährt mit dem Auto in einen Weiher – und legt sich dann schlafen

Ein junger Mann ist am frühen Sonntagmorgen mit einem Auto in einen Weiher bei Salgen (Unterallgäu) gefahren und hat sich dann abgesetzt. Wie die Polizei berichtet, war der 20-Jährige gegen drei Uhr früh mit dem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in einem Weiher gelandet.

Salgen: Mann fährt in einen Weiher – und geht dann einfach schlafen

Ohne sich weiter um seine Pflichten zu kümmern, lief er nach Hause und ging schlafen. Die am nächsten Morgen verständigte Polizei suchte daraufhin den Unfallverursacher auf. Die Beamten bemerkten bei dem Mann Alkoholgeruch und ordneten an, dass ihm Blut abgenommen wird.

Diese Konsequenzen drohen dem jungen Mann nach dem Vorfall in Salgen

Die Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete zudem die Sicherstellung des Führerscheins an. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 15.000 Euro, so die Polizei. Der junge Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Es ist der zweite Vorfall innerhalb weniger Wochen, bei dem ein Autofahrer im Unterallgäu einen Unfall baut und dann flüchtet. Ein ähnlicher Fall nahe Bad Wörishofen gab der Polizei einige Rätsel auf. Mittlerweile sind aber zumindest einige Fragen geklärt.

