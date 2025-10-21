In Mindelheim findet bald eine Kuscheltierübernachtungsparty statt

Frau Rothermel, wie geht es Ihnen und wobei stören wir Sie gerade?

CLAUDIA ROTHERMEL: Mir geht es gut, ich freue mich auf einen tollen Leseherbst. Gerade bin ich dabei, die Herbst-Neuerscheinungen für die Mindelheimer Bücherei zu bestellen – so viele Top-Autoren haben neue Bücher am Start.

Am 24. Oktober findet eine Kuscheltier-Übernachtungsparty bei Ihnen in der Mindelheimer Stadtbücherei in den Museen im Colleg statt – was genau ist das?

ROTHERMEL: Bei einer Kuscheltierübernachtung können die Kuscheltiere unserer kleinen Leserinnen und Leser eine Nacht in der Bücherei verbringen – wohlgemerkt nur die Kuscheltiere, nicht die Kinder. Also am besten nicht das allerallerliebste Kuscheltier bringen, denn wir können es nicht nachts aus dem Gebäude holen, wenn es doch dringend zum Einschlafen benötigt wird.

Und was können die Kuscheltiere bei ihrer Übernachtung in der Bücherei erleben?

ROTHERMEL: Was die Kuscheltiere alles in der Bücherei machen, möchte ich noch nicht verraten. Fest steht schon, dass unser Bücherei-Stoffhund ihnen ein Kamishibai-Theater vorführen wird – aber was die Tiere sonst noch so miteinander anstellen, werden wir sehen … Noch am Abend können die Eltern auf Instagram die ersten Bilder sehen und bei der Abholung bekommt dann jedes Kind einen Brief, in dem das Kuscheltier von seinen nächtlichen Abenteuern in der Bücherei berichtet.

Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen?

ROTHERMEL: In einem Newsletter unserer Fachstelle für Bibliotheken habe ich von der Bücherei in Feuchtwangen gelesen, die eine Kuscheltierübernachtung in der Bücherei hatte – ich fand die Idee ganz originell und dachte mir, das probiere ich auch einmal aus.

Planen Sie noch weitere kreative Aktionen in der Bücherei?

ROTHERMEL: Am 24. Oktober, dem Tag der Kuscheltierübernachtung, ist Tag der Bibliotheken. Die Erwachsenen können an diesem Tag auf unserer Pinnwand eine Nachricht hinterlassen und uns unter dem Hashtag #LiebeBib ein Feedback geben. Unsere nächsten Veranstaltungen sind am 21. November eine Autorenlesung mit Antonie Schneider und am 1. Dezember das Topolino-Kindertheater. Die nächste etwas außergewöhnlichere Aktion gibt es am nächsten Valentinstag – da wird es bei uns ein Blind Date mit einem Buch geben.

Am Freitag, 24. Oktober, dürfen Kinder ihre Kuscheltiere von 14 bis 16 Uhr in der Bücherei (Hermelestraße 4 in Mindelheim) abgeben, damit diese mit dem Bücherei-Stoffhund in der Bücherei übernachten und verschiedene Abenteuer erleben dürfen. Am Samstag von 10 bis 12 Uhr dürfen die Spielgefährten dann wieder abgeholt werden und zuhause berichten, was sie so erlebt haben.