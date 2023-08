La-Ola-Wellen für den Blasmusik-Nachwuchs

Die BJBO Youngstars sind die perfekte Bühne für den Blasmusik-Nachwuchs im Alter von 10 bis 15 Jahren. Das zeigte sich jetzt wieder einmal beim umjubelten Konzert in Türkheim.

Er ist sooo knuffig! Er lebte in einem Plüschtier-Automaten im Skyline Park. Den wollten sie haben, die Lea Ritter und die Carla Maucher beim Ausflug in den Park. Der Geldeinsatz lohnte sich. Stolz trugen die beiden Teilnehmerinnen vom Projekt der „BJBO Youngstars“ vom Allgäu Schwäbischen Musikbund Bezirk 10 Mindelheim ihn im Arm. Sie entschieden sich dafür, ihn zum Maskottchen zu küren. Die beiden Mädchen nahmen an der freiwilligen Probenwoche im Gasthof Stern in Rammingen teil. Sie waren zwei der 109 Jugendlichen aus rund 30 Musikkapellen des Bezirkes 10, die sich gleich zu Beginn der Sommerferien dafür entschieden hatten, ihre Blasmusikkenntnisse zu vervollkommnen.

Die BJBO Youngstars zeigten beim Abschlusskonzert in Türkheim, dass sich das Projekt lohnt

Sie alle waren der Meinung, dass dieses bezaubernde Plüschtier das ideale Maskottchen der Youngstars sein würde. Sie tauften ihn auf den Namen „BJBO BOBO“. Beim Abschluss-Konzert der Probenwoche in der Sporthalle des Joseph-Bernhart-Gymnasiums war er nun zum ersten Mal dabei. Die BJBO-Youngstars gibt es seit 2006. Die jährlichen Anmeldungen für das große BJBO (Alter 16 bis 27 Jahre), dem Bezirksjugendblasorchester, wurden immer mehr. Es waren so viele, dass der Vorstand des ASM sich dazu entschloss, für die Jüngeren im Alter von 10 bis 15 Jahren ebenfalls ein Projekt zu starten, die BJBO Youngstars. Jetzt haben sie nach sieben Jahren ein reizendes Maskottchen, das sie auch in den kommenden Jahren begleiten wird. Das Projekt und vor allem das Abschlusskonzert war ein Riesenerfolg!

Mit Rainer Wörz, dem Bezirksdirigenten und seiner Stellvertreterin Melanie Schmid, dirigierten Alexandra Rest, Leiterin der Jugendkapelle Rammingen und Doreen Donchi die begeisterten Jugendlichen. Hier im Youngstars können die Nachwuchsmusiker in einer größeren Besetzung Stücke spielen, die ein klein wenig anders sind als alles bisher in ihren Musikkapellen geprobte. Die Gäste in der voll besetzten Sporthalle waren total begeistert. Und das zu Recht.

So manche Musikkapelle hätte sich eine Scheibe vom Können der Jüngsten Musikerinnen und Musiker abschneiden können, von perfekten Einsätzen und einer vollkommenen Harmonie im Spiel. Die große Freude über ihren Erfolg war ihnen nach dem Spiel der acht Stücke deutlich anzusehen. Sie strahlten mit ihren blank geputzten Instrumenten um die Wette, wenn sie nach einem gespielten Stück aufstanden und sich mit Applaus verwöhnen ließen. Und auch das vollkommen zu Recht. Schon die Fanfare „Fanfarissiomo“ von Markus Götz zu Beginn war ein perfektes Entree. Ob „Alpine Adventure“ von Michael Oare oder der „Fire Dance“, bei dem vor allem die Schlagzeuger, immerhin waren es zwölf, so richtig aktiv werden konnten. Bezaubernd brachten sie den „Wolkenmann“ von Thiemo Kraas zu Gehör. Mit diesem „Cloud(iu)s“ ließen sie den Wind die Wolken vor sich hertreiben und mit schnippsenden Fingern die Regentropfen auf die Erde fallen. Alexander Pfluger schrieb nicht nur „Transformers“ sondern auch die Polka „Mit Blasmusik im Herzen“. Jedes Stück wurde von den Jugendlichen persönlich angesagt.

Da sind sich die BJBO Youngstars einig: Es gibt nichts Schöneres, als Musik zu machen

Bei dieser Polka war es Pius Schweier von der Jugendkapelle Ettringen-Siebnach, der sagte, dieses Stück widmeten sie dem vor einigen Wochen plötzlich verstorbenen Dirigenten Bernd Schmidt vom Musikverein Ettringen. Er habe ohne jeden Zweifel Blasmusik in seinem Herzen getragen. Pius Schwier sagte: „Danke für alles, was du für uns getan hast.“ Andreas Schuster, Bezirksvorsitzender vom Bezirk 10 Mindelheim im ASM hatte sich schon zu Beginn des Konzertes bei den Jugendlichen und vor allem bei den Eltern bedankt, die ihren Kindern die Möglichkeiten geben, ein Instrument ihrer Wahl zu erlernen.

Lesen Sie dazu auch

Daniel Pflügl, stellvertretender Landrat im Landkreis Unterallgäu überbrachte Grüße von Landrat Alex Eder. Er sprach den Jugendlichen seinen tiefen Respekt aus. Es gebe doch nichts Schöneres, als Musik zu machen. Dieses Projekt zu fördern, dafür sprach sich auch Hans Kania aus, der von dem „Vorzeigeprojekt“ so begeistert ist, dass er auch dieses für ihn wichtige Projekt, wie inzwischen viele Sponsoren, beim ASM finanziell unterstützt. Michaela Simon, Bezirksjugendleiterin bedankte sich vor allem bei all den jungen Musikerinnen und Musikern, die sich wiederum mit Riesenapplaus und kräftigen La-Ola-Wellen bei ihren Eltern dafür bedankten, dass sie als BJBO Youngstars an diesem Projekt teilnehmen konnten. Sie hatten sich die nun noch folgenden Ferienwochen auf jeden Fall verdient.