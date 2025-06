Mit einer Krähenplage müssen sich die Anwohner am Wörthbach und Umgebung rund um die evangelische Kirche in Bad Wörishofen auseinandersetzen und haben sich deshalb Anfang Mai mit einer Petition an Bürgermeister Stefan Welzel und den Stadtrat gewandt mit der Bitte, sich der Sache anzunehmen und gegen die Krähenplage einzuschreiten.

Markus Heinrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krähenplage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis