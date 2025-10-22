Vom Kreuzfahrtschiff zum Landgasthof: Das sind die neuen Pächter im Schützenheim

Die Tische sind gedeckt, eine Mitarbeiterin verteilt noch Pilze, Zierkürbisse und Blätter als herbstliche Deko und dann kann es eigentlich losgehen im Landgasthof Schützenheim in Nassenbeuren. Nach mehreren Monaten Pause wollen die neuen Pächter Sarah Hofbaur und Benjamin Riebandt wieder neues Leben in das Gasthaus am Waldrand bei Nassenbeuren bringen.

Sarah Hofbaur besichtigte das Schützenheim und war schockverliebt

Anfang August haben die beiden Gastronomen das Haus besichtigt, für das die Nassenbeurer Schützen einen neuen Betreiber gesucht hatten. „Wir waren gleich schockverliebt“, sagt Sarah Hofbaur. „Die Lage, die Ausstattung, es ist perfekt!“ Hofbaur und ihr Partner wohnen derzeit in Ettelried bei Dinkelscherben und sind Gastronomen durch und durch. „Meine ganze Familie arbeitet in der Gastro“, berichtet Sarah Hofbaur. „Ich habe mit vier Jahren das erste Mal Getränke serviert und dafür Trinkgeld bekommen“, erinnert sich die 36-Jährige. Damit sei ihre berufliche Laufbahn klar gewesen. Sie machte eine Ausbildung zur Hotelfachfrau und zur Hauswirtschafterin und arbeitet in Gaststätten und Hotels, seit sie 15 Jahre alt ist. Auch Benjamin Riebarth hat schon früh angefangen, in der Branche zu arbeiten. „Ich bin 38 Jahre alt und habe schon 23 Jahre Berufserfahrung“, sagt der Koch, der auch eine Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik absolviert hat.

Gemeinsam heuerte das Paar auf einem Kreuzfahrtschiff an

Kennengelernt hat sich das Paar in Fischach, wo beide in einer Gaststätte gearbeitet haben. Gemeinsam haben sie dann auch auf einem Kreuzfahrtschiff angeheuert, doch das Abenteuer war nur relativ kurz, weil Sarah schwanger wurde. Nach der Elternzeit wollen die beiden jetzt neu durchstarten und haben sich entschlossen, als Pächter auf eigenen Füßen zu stehen. Eine Schulfreundin aus Mindelheim hat Sarah auf die Idee gebracht, im Unterallgäu nach einem geeigneten Objekt für den Neuanfang zu suchen, und das Schützenheim hat sie sofort begeistert. Mit einem zehnköpfigen Team startet der Betrieb offiziell am 1. November. Auch hierbei können sie auf die Verwandtschaft zählen. „Acht Mitarbeiter sind aus der Familie, dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Sarah Hofbaur.

Die neuen Pächter freuen sich darauf, wieder Leben in den Gasthof zu bringen. „Ob Taufe, Hochzeit oder Trauerfeier, wir sind von Anfang bis Ende dabei“, sagt die Wirtin. Benjamin Riebandt will die Gäste mit bodenständiger Handwerksküche überzeugen, in der viel selbst gemacht wird. „Wir machen das, was wir richtig gut können, und das ohne viel Schnickschnack“, verspricht er. Geplant ist eine kleine Hauptkarte und dazu saisonal wechselnde Spezialitäten wie Wild oder Gänsebraten.

Was ganz sicher auf die Karte muss, ist der Krustenbraten. Der ist das Lieblingsgericht von Sarah Hofbaur „und in Bennis Blaukraut könnt‘ ich mich reinlegen“, fügt sie hinzu. Der Chef selbst mag sehr gern die gebratene Leber, doch eigentlich steht er auf Sushi, das er aber nur auswärts isst. In Nassenbeuren wird es also wohl nicht auf der Karte stehen. Ebenso wenig wie Austern, „die werden völlig überschätzt“, findet er.