Hat ein Mann seine Ex-Freundin vergewaltigt – oder war der Sex einvernehmlich? Um diese Frage dreht sich ein Prozess vor dem Memminger Landgericht. Das Besondere: Der Fall wird bereits zum zweiten Mal verhandelt, der mittlerweile 32-jährige Mann wurde im März 2024 freigesprochen.

Die Vorwürfe damals wogen schwer: Der Mann soll seine Ex-Freundin vergewaltigt und sie am selben Tag im Juni 2023 abends auch noch geschlagen haben. Und es soll noch einen weiteren Vorfall gegeben haben: Im September 2023 soll er mit einer anderen Frau, seiner damaligen Freundin, an einem Tag zweimal Sex gegen ihren Willen gehabt haben. Eigentlich wurde der Mann mit dem Urteil aus dem Jahr 2024 freigesprochen. Doch im Mai 2025 hob der Bundesgerichtshof (BGH) auf die Revision der Staatsanwaltschaft Memmingen den Freispruch auf – allerdings nur bei den Vorwürfen, die seine Ex-Freundin betreffen. Mit Blick auf die Vorfälle im September 2023 wurde der Mann freigesprochen, es gab keine Anhaltspunkte, die seine Schuld bestätigten – hier waren sich das Landgericht und der BGH einig.

Landgericht Memmingen: Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe

Nun soll das Gericht erneut klären, ob die Vorwürfe der Ex-Freundin stimmen und der Mann die junge Frau vergewaltigt hat. Der 32-Jährige bestreitet den Vorwurf, er sagt, der Sex sei einvernehmlich gewesen. Klar wird vor Gericht aber auch: Der Mann hat zumindest zu diesem Zeitpunkt seine damalige Freundin mit seiner Ex-Freundin betrogen.

Die Dreieckskonstellation ist kompliziert, aus den Vernehmungen der beiden Frauen vor Gericht sowie Chat-Protokollen ergibt sich aber nach und nach ein Bild: Auf dem Ikarus-Festival erwischte die Frau, sie soll in diesem Artikel Lena heißen, ihren damaligen Freund händchenhaltend mit einer anderen Frau namens Nicole (Name ebenfalls geändert), es kam zum Streit. Obwohl offenbar klar war, dass der Mann nun mit Nicole zusammen ist, hatte er wenige Tage später, am Geburtstag von Nicole, Geschlechtsverkehr mit Lena. Im Chat schreibt sie ihm kurz danach: „Du sollst wissen, dass ich akzeptiere, dass du mich ausgetauscht hast.“

„Ich habe aufgehört, mich zu wehren“

Etwa zwei Wochen später wollte der Angeklagte dann seine Sachen aus Lenas Wohnung holen, in der er lange Zeit wohnen durfte, so schildert es die Frau vor Gericht. Sie habe versucht, sich trotz der Vorgeschichte „versöhnlich anzunähern“, denn die Situation „hat viel in mir ausgelöst“. Tränen flossen bei ihr und beide legten sich ins Bett: „Er hat mich im Arm gehalten“. Kurz darauf habe der Mann versucht, mit ihr zu schlafen und wollte ihre Hose herunterziehen, die die Frau aber laut eigener Aussage da noch festhalten konnte. „Ich habe mehrfach gesagt, dass ich das nicht will.“ Er habe dann ihren Oberkörper nach unten gedrückt: „Und da habe ich aufgehört, mich zu wehren.“ Sie habe zu diesem Zeitpunkt auch noch Gefühle für den Mann gehabt, sagt die Frau vor Gericht.

Im Chat an ihn schrieb sie kurz nach dem Vorfall: „Es ist noch Cola im Wandschrank.“ Einer Freundin gegenüber habe sie jedoch bereits angedeutet, „dass etwas passiert ist“.

Junge Frau reagiert gereizt vor dem Memminger Landgericht

Vor dem Landgericht sind die Chat-Verläufe zwischen Lena und ihrer Freundin Thema. Denn darin heißt es unter anderem: „Wir sind nicht zusammen, er kann jetzt erst einmal klarkommen. Es wird aber wehtun, wenn er wieder geht.“ Für den Richter ist jedoch aus diesen Nachrichten zunächst nicht ersichtlich, dass sich etwas Schlimmes zugetragen habe. Auch die Verteidigerin des Mannes sagt: Diese Nachrichten könne sie mit Blick auf das, was sich vorher zugetragen haben soll, „nicht ganz nachvollziehen“. Darauf reagiert die junge Frau vor Gericht gereizt: „Schön für Sie, dass Ihnen so etwas nicht passiert ist!“

Die junge Frau ist kurz nach dem Vorfall jedoch nicht nur mit ihren Freundinnen in Kontakt, sondern kontaktiert auch Nicole über Instagram. Die beiden Frauen treffen sich. Was der Sinn dieses Treffens gewesen ist, will der Richter wissen: „Ich wollte andere vor ihm schützen“, sagt Lena vor Gericht. „Er ist verdammt gut darin, andere zu manipulieren, das macht ihn so gefährlich.“

Am selben Tag, an dem die Chats entstanden sind, treffen sich Lena und Nicole, zeigen sich gegenseitig Chat-Nachrichten, so schildern es beide vor Gericht. Als der Mann dazukommt, startet Lena unbemerkt eine Sprachaufnahme. Darauf zu hören: ein lautstarker Streit, der Angeklagte sagt immer wieder, dass er Nicole liebe und dass es mit Lena vorbei ist. Diese wirft dem Mann vor, dass er zweimal Sex mit ihr gehabt habe – gegen ihren Willen: „Gegen deinen Willen stimmt nicht“, sagt der damals 30-Jährige auf der Audio-Aufnahme. Der Streit wird hitziger, zweimal hört man einen lauten Schlag. Zuerst habe er sie mit der flachen Hand geschlagen, dann „am Kragen des Pullis gepackt“, sagt Lena. Den Schlag mit der Hand habe Nicole hingegen „nicht mitbekommen“, wie sie vor Gericht aussagt.

Wie geht es in der Verhandlung vor dem Memminger Landgericht weiter?

Bei der polizeilichen Vernehmung habe Lena außerdem davon gesprochen, dass der Mann sie gewürgt habe, wirft der Richter ein. Ein Widerspruch? Nein, sagt die junge Frau, sie habe einen Rollkragen-Pullover getragen und daher diese Formulierung gewählt. Es ist nicht der einzige Punkt, in dem sie sich in Details widerspricht: Im Vernehmungsprotokoll der Polizei sprach sie noch davon, dass der Angeklagte sie aufs Bett geworfen und dann vergewaltigt habe – nicht, dass sie zuvor gemeinsam im Bett lagen.

Zwei gegensätzliche Aussagen, einige kleine Widersprüche – Klarheit darüber, was an diesem Tag im Juni 2023 passiert ist, könnte die Aussage eines Mediziners am nächsten Prozesstag liefern. Auch Bildmaterial nach einer ärztlichen Untersuchung könnte eine Rolle spielen.