Christoph Walter will Landtagsabgeordneter für die CSU werden

Plus Nun bewirbt sich der Mindelheimer CSU-Ortsvorsitzende und langjährige Vertraute von Staatsminister Pschierer um das Direktmandat. Und es gibt noch einen vierten Bewerber.

Die Zahl der Bewerber um die Nachfolge von Staatsminister a. D. Franz Josef Pschierer um das Direktmandat der CSU im Stimmkreis Kaufbeuren 708 ist auf vier angewachsen.