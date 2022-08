Die Unterallgäuer lieben ihre schönen Biergärten

Was Leserinnen und Leser im Landkreis gut finden und wo sie Luft nach oben sehen, zeigt unser Heimat-Check. Noch bis 31. August läuft die große Online-Umfrage.

Noch bis zum 31. August läuft unsere große Umfrage zum Lebensgefühl in unseren Dörfern und Städten. Was ist gut, wo ist Luft nach oben? Mitmachen kann jeder, und es winken sogar Geldpreise von 20 mal 500 Euro. Schon jetzt ist die Umfrage ein großer Erfolg, vor allem dank der vielen Anregungen der Leserinnen und Leser. Mehr als 500 Kommentare kamen zum Unterallgäu.

Die Anregungen gehen querbeet – vom Öffentlichen Personennahverkehr über Kinderbetreuung, Ärzteversorgung, Sauberkeit bis hin zu mehr Freizeitangeboten für junge Menschen. Mehrere äußerten sich sehr zufrieden oder appellierten an die Bürger, sich beim Klimawandel und dem Umweltschutz an die eigene Nase zu fassen. So schreibt ein Leser: „Ich liebe alles an Bad Wörishofen!“ Und ein anderer äußert sich über Türkheim: „Türkheim ist für junge Familien ein sehr attraktiver Ort, in dem alles geboten ist. In Türkheim benötigt man absolut kein Auto.“ Und ein Dritter fasst sich ganz kurz: „Bin zufrieden.“

In der Umfrage Heimat-Check äußern die Teilnehmenden Kritik am Mindelheimer Bahnhof

Verkehr Hier wird mehrfach ein besserer ÖPNV gefordert. In Wohnstraßen sollte generell Tempo 30 eingeführt werden. Fußgänger und Radfahrer sollten besser geschützt werden. Das Radwegenetz müsste verbessert werden. Mehr Tempokontrollen werden gefordert. Die Altstadt von Mindelheim sollte von Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr, autofrei werden. Vielfach wird der Verkehr als unerträglich bezeichnet. Der Zustand des Mindelheimer Bahnhofs sei kein Aushängeschild.

Der Abriss von alten Häusern in Türkheim wird beklagt. Dies mache das Ortsbild kaputt. Grünanlagen sollten generell besser gepflegt werden. Jugend Für sie sollte mehr getan werden. Mit Vereinsarbeit sei es nicht getan. Ein Kino in Mindelheim wäre schön, auch eine Disko.

Für sie sollte mehr getan werden. Mit Vereinsarbeit sei es nicht getan. Ein Kino in Mindelheim wäre schön, auch eine Disko. Kinder Auf den Dörfern fehle es häufig an gut gesicherten Spielplätzen. Mehrfach wird Kammlach genannt.

Auf den Dörfern fehle es häufig an gut gesicherten Spielplätzen. Mehrfach wird Kammlach genannt. Zeitung Das neue Erscheinungsbild findet Ablehnung und Zustimmung zugleich, wenn auch die kritischen Stimmen überwiegen. Die Schrift sei zu klein, anderen gefällt die neue Zeitung. Einzelne wünschen mehr Berichte aus der Nachbarschaft wie Kaufbeuren oder Landsberg. Wieder andere würden gerne mehr aus Bad Wörishofen lesen, wieder andere mehr aus Mindelheim. Termine sollten früher angekündigt werden.

Nach Ansicht der Teilnehmenden hat die Politik beim sozialen Wohnungsbau versagt

Lärm Beklagt wird insbesondere der Fluglärm. In Bad Wörishofen stören die Warnsignale der Bahn.

Beklagt wird insbesondere der Fluglärm. In Bad Wörishofen stören die Warnsignale der Bahn. Sauberkeit Insbesondere herumliegende Glassplitter ärgern Passanten. Das Unkraut auf Gehwegen sollte beseitigt werden. Viel Müll werde achtlos weggeworfen. Friedhöfe sollten besser gepflegt werden. In Apfeltrach fehlt ein öffentlicher Mülleimer.

Insbesondere herumliegende Glassplitter ärgern Passanten. Das Unkraut auf Gehwegen sollte beseitigt werden. Viel Müll werde achtlos weggeworfen. Friedhöfe sollten besser gepflegt werden. In Apfeltrach fehlt ein öffentlicher Mülleimer. Barrierefreiheit Hier sollte viel mehr geschehen für Senioren, Behinderte und Eltern mit Kinderwagen.

Hier sollte viel mehr geschehen für Senioren, Behinderte und Eltern mit Kinderwagen. Wohnraum Die Preise seien zu hoch. Priorität sollten Einheimische haben. Beim sozialen Wohnungsbau habe die Politik in den vergangenen zwei Jahrzehnten total versagt.

Die Preise seien zu hoch. Priorität sollten Einheimische haben. Beim sozialen Wohnungsbau habe die Politik in den vergangenen zwei Jahrzehnten total versagt. Nahversorgung In der Mindelheimer Innenstadt wird ein Lebensmittelgeschäft vermisst.

In der Mindelheimer Innenstadt wird ein Lebensmittelgeschäft vermisst. Ärztliche Versorgung Vor allem die hausärztliche Versorgung sollte verbessert werden.

Vor allem die hausärztliche Versorgung sollte verbessert werden. Glauben Der Niedergang der christlichen Kirchenkultur sei besorgniserregend. Das Positive sollte mehr herausgestellt werden.

Der Niedergang der christlichen Kirchenkultur sei besorgniserregend. Das Positive sollte mehr herausgestellt werden. Bürgernähe Einzelne wünschen sich mehr Transparenz von den Rathäusern.

Einzelne wünschen sich mehr Transparenz von den Rathäusern. Freizeit In Mindelheim fehle es an einer Kneipenkultur.

Viel Lob gibt es für das kulturelle Angebot in Mindelheim

Vereine Mehr Vereine wie Wasserwacht oder DLRG könnten dazu beitragen, Jung und Alt zu verbinden.

Mehr Vereine wie Wasserwacht oder DLRG könnten dazu beitragen, Jung und Alt zu verbinden. Wirtschaft Handwerksberufe sollten mehr beworben werden.

Handwerksberufe sollten mehr beworben werden. Natur Die vielen Krähen ärgern, weil sie Lärm machten und Gehwege verschmutzten.

Die vielen Krähen ärgern, weil sie Lärm machten und Gehwege verschmutzten. Straßen Sie seien teilweise in schlechtem Zustand.

Sie seien teilweise in schlechtem Zustand. Kultur In Mindelheim sei richtig was los. Dafür gibt es ein dickes Lob, auch für die Zeitung, die darüber regelmäßig berichtet und so Werbung für Kultur und Freizeit macht.

In Mindelheim sei richtig was los. Dafür gibt es ein dickes Lob, auch für die Zeitung, die darüber regelmäßig berichtet und so Werbung für Kultur und Freizeit macht. Einzelhandel Obi, Media Markt, Bauhaus und H&M fehlen.

Obi, Media Markt, Bauhaus und H&M fehlen. Senioren Für sie sollten mehr Treffpunkte geschaffen werden, auch für Singles.

Für sie sollten mehr Treffpunkte geschaffen werden, auch für Singles. Lebensgefühl Im Landkreis Unterallgäu sei das Leben einfach perfekt, sicher, ruhig mit guter Anbindung an große Städte. „Sommer in der Stadt“ in Mindelheim sollte ausgeweitet werden. Einer schreibt wörtlich: „In unserer Region ist es einfach schön zu leben. Wir können die Natur in ihrer ganzen Vielfalt genießen ... Wandern, Radeln und Schwimmen ... alles da ... und schöne Biergärten gibt’s im gesamten Umkreis sowie die besten Eisdielen. Urlaub daheim – so ist’s bei uns im Allgäu doch am schönsten.“

