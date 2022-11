Landkreis

So erklärt die Unterallgäuer CSU ihr Kandidaten-Wirrwarr

Plus Der Kreisvorsitzende Osterrieder will von Christoph Walters Kandidatur für das Direktmandat erst verspätet erfahren haben. Warum der Mindelheimer Walter kein Vertrauter von Pschierer mehr sein will.

Der CSU-Kreisvorsitzende Martin Osterrieder ist dem Eindruck entgegengetreten, Peter Wachler sei von maßgeblichen Kräften in der CSU im Unterallgäu als Kandidat für das Direktmandat über Monate hinweg aufgebaut worden. Auf der Friedenskundgebung aus Anlass des Ukraine-Krieges Anfang März in Ottobeuren habe Wachler als stellvertretender Kreisvorsitzender teilgenommen. Er habe Martin Osterrieder vertreten, der damals erkrankt gewesen sei. Daraus den Schluss zu ziehen, Wachler sei monatelang aufgebaut worden, „trifft die Sache wohl nicht“, so Osterrieder. Dass er als Kreisvorsitzender die beiden weiteren Bewerber innerhalb der CSU gegenüber dieser Redaktion nicht genannt hatte, begründete Osterrieder mit Unkenntnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

