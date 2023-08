Arbeitslosigkeit steigt im Landkreis Unterallgäu an

Viele Unternehmen warten mit Neueinstellungen bis nach der Sommerpause. Derweil sind die Chancen auf einen Ausbildungsplatz so gut wie nie.

Erwartungsgemäß ist die Arbeitslosenquote im Bezirk der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen im Juli leicht gestiegen: „Aufgrund des Schuljahres- und Ausbildungsendes haben sich vermehrt junge Menschen unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist dadurch um 0,1 Punkt auf 2,6 Prozent gestiegen und es sind knapp 10.200 Menschen in unserem Agenturbezirk arbeitslos gemeldet“, erklärt Arbeitsagenturleiterin Maria Amtmann. Während sich dieser Effekt jedes Jahr beobachten lässt und sich im Laufe des Septembers von selbst reguliert, wenn sich viele der Jugendlichen wieder in Arbeit, einen weiteren Schulbesuch oder ein Studium abmelden, bereitet ihr eine andere Entwicklung eher Sorgen.

Denn seit März steigt im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Menschen, die im Bereich der Agentur für Arbeit – und nicht bei den Jobcentern – arbeitslos gemeldet sind. „Dies kann ein Zeichen einer ersten konjunkturellen Eintrübung sein", so Amtmann. Allerdings seien die Zahlen sehr gering und die Firmen weiterhin äußerst einstellungsbereit.

735 Jugendliche hatten die Wahl unter mehr als 2800 offenen Stellen

Positiv sieht die Agenturchefin auch die vielen Möglichkeiten für Jugendliche: „Der Ausbildungsmarkt hat noch nie so viele Chancen für junge Menschen geboten wie jetzt. Wirklich jeder Motivierte hat die Möglichkeit, eine Ausbildung zu absolvieren und so den Einstieg in eine gesicherte Berufslaufbahn zu schaffen." Immerhin gibt es auf dem Ausbildungsmarkt so viele gemeldete Ausbildungsstellen und so wenig ausbildungssuchende Jugendliche wie nie zuvor. Im Juli waren noch 735 ausbildungssuchende Jugendliche ohne einen Ausbildungsvertrag – und hatten die Wahl unter 2.852 offenen Ausbildungsstellen. Am häufigsten suchen Allgäuer Betriebe derzeit noch Lehrlinge als Verkäufer/innen, Kaufleute für Einzelhandel und Büromanagement, Industriemechaniker und -mechanikerinnen und Fachkräfte für Lagerlogistik.

Zum Stichtag im Juli waren im Gebiet der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen 10.196 Menschen bei der Agentur für Arbeit und den Jobcentern arbeitslos gemeldet – das waren 241 Personen bzw. 2,4 Prozent mehr also noch im Juni und 287 Personen bzw. 2,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Im Unterallgäu lag die Arbeitslosenquote bei 2,1 Prozent

Im Landkreis Unterallgäu waren im Juli 1842 Einwohnerinnen und Einwohner arbeitslos gemeldet – ein Anstieg um 72 Personen (4,1 Prozent) im Vergleich zum Vormonat und von 170 Personen (10,2 Prozent) im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote lag wie im Juni bei 2,1 Prozent und um 0,1 Punkt höher als im Juli 2022. Die Unterallgäuer Betriebe meldeten der Agentur für Arbeit 258 neue freie Stellen, insgesamt waren 1734 Stellen offen. Vor allem in den Berufsgruppen Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und Güterumschlag (136 Stellen), Maschinenbau- und Betriebstechnik (95 Stellen), Metallbearbeitung (93 Stellen), Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehungspflege (69 Stellen), Energietechnik (56 Stellen) sowie Fahrzeug-, Luft-, Raumfahrt- und Schiffbautechnik (52 Stellen) werden Kräfte gesucht.

Typisch für Juli zeigen sich die Zu- und Abgänge in und aus Arbeitslosigkeit: 1273 Menschen meldeten sich aus einer Erwerbstätigkeit heraus arbeitslos, während sich nur 965 Personen aus der Arbeitslosigkeit in eine Erwerbstätigkeit abmeldeten. Denn viele Unternehmen warten mit Neueinstellungen bis nach der Sommerpause. Im Juli waren 7650 Stellen unbesetzt. (AZ)