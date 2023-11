Das sind die Weihnachtsmärkte 2023 in Mindelheim, Bad Wörishofen und im Unterallgäu

Die Termine für die Weihnachtsmärkte 2023 in Mindelheim, Bad Wörishofen, Türkheim und andernorts im Unterallgäu stehen fest. Mehr über Öffnungszeiten und Programm hier.

Nur noch wenige Wochen, dann ist schon wieder Weihnachten. Noch nicht in Stimmung? Dann lohnt sich vielleicht ein Besuch auf einem der vielen Weihnachtsmärkte im Unterallgäu - sei es nun in Mindelheim, Bad Wörishofen, Türkheim oder in den kleineren Orten. Wir haben für Sie eine Übersicht mit den wichtigsten Terminen, Informationen über Öffnungszeiten und mehr zusammengestellt.

"Pfaffenhausen leuchtet" wieder am 1. Dezember

Die erste vorweihnachtliche Veranstaltung ist traditionell am Freitag des ersten Adventswochenendes " Pfaffenhausen leuchtet" der Handels- und Gewerbevereinigung. Zahlreiche Geschäfte bieten ein buntes Programm, hinzu kommen die Wahl der Laibla-Königin und ein Abschlussfeuerwerk.

Der Türkheimer Weihnachtsmarkt 2023 läutet den Advent ein

Der 34. Weihnachtsmarkt im Türkheimer Schlosshof findet an den ersten beiden Adventswochenenden statt, also am 2./3. und 9./10. Dezember. Geöffnet ist er jeweils am Samstag von 16 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 15 bis 20 Uhr. Neben Nikolauseinzug, Stockbrot, Adventskalender, Nostalgie-Karussell und Tombola gibt es auch eine Feuershow.

Der Kirchheimer Adventszauber findet wieder freitags und samstags statt

Auch in Kirchheim wird die Vorweihnachtszeit gefeiert - und zwar beim Kirchheimer Adventszauber. Dieser findet in diesem Jahr erneut am Freitag und Samstag statt - genauer gesagt am Freitag, 8. Dezember, sowie am Samstag, 9. Dezember, jeweils von 17 bis 22 Uhr. Fester Programmpunkt ist neben der Weihnachtsausstellung im Rathaus auch der Besuch des Nikolauses mit einer großen Engelsschar.

Der Mindelheimer Weihnachtsmarkt kehrt wieder auf den Marienplatz zurück

Von 7 bis 17. Dezember verwandelt sich der Mindelheimer Marienplatz in einen Weihnachtsmarkt - zum ersten Mal nach einer langen Pause. Fieranten bieten ein breit gefächertes Angebot, dazu gibt es Speisen, Getränke und weihnachtliche Süßigkeiten.

Geöffnet ist der Mindelheimer Weihnachtsmarkt von Donnerstag bis Samstag von 16 bis 20 Uhr sowie an den Sonntagen von 15 bis 20 Uhr. Das ausführliche Programm mit Krippenführungen, Konzerten und weiteren Veranstaltungen liegt ab Anfang Dezember kostenfrei in der Tourist-Information und in den Mindelheimer Museen aus.

Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkermarkt in Bad Wörishofen

Der Bad Wörishofener Weihnachtsmarkt findet an den Adventswochenenden, 8. bis 10. Dezember und 15. bis 17. Dezember, am Kurhaus statt. Der Markt hat an den Freitagen von 17 bis 21 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von jeweils 13 bis 20 Uhr.

Offiziell eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Freitag, 8. Dezember, um 18 Uhr am Kurhaus im Musikpavillon. Bad Wörishofens Bürgermeister wird gemeinsam mit dem Bad Wörishofener Christkind die Besucherinnen und Besucher willkommen heißen.

Im Kurhaus präsentieren rund 20 Aussteller an den Samstagen und Sonntagen ihr Kunsthandwerk.

Für Kinder gibt es ein Zwergerlbergwerk, eine Bastelwerkstatt und ein Karussell. Der Nikolaus kommt am Freitag, 8. Dezember, um 17 Uhr vom Luitpold-Leusser-Platz zum Musikpavillon.

Begleitet von vielen Engeln, hat er für alle Kinder eine Überraschung dabei. Am Sonntag, 10. Dezember, wird um 16 Uhr im Kurhaus zudem ein Kindertheater angeboten.

Weihnachtsmarkt auf der Insel bei der Kulturfabrik Mindelheim

Auch die Mindelheimer Kulturfabrik veranstaltet einen Weihnachtsmarkt. Er findet am 2. und 3. Dezember 2023 statt.

Der Weihnachtsmarkt in Kronburg eröffnet die Saison



Traditionell einer der ersten Weihnachtsmärkte im Unterallgäu ist der auf Schloss Kronburg. Er findet von 17. bis 19. November sowie von 24. bis 26. November 2023 statt. Freitags ist er von 15 bis 20 Uhr geöffnet, an den Samstagen und Sonntagen jeweils von 11 bis 20 Uhr.

Zahlreiche Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker stellen im Außenbereich sowie in den Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Schlosses ihre Produkte aus.

Auch in Dirlewang gibt es wieder einen Weihnachtsmarkt

In Dirlewang findet am Sonntag, 10. Dezember, ein Weihnachtsmarkt am Heimathaus Taverne statt.

Weitere Weihnachtsmärkte 2023 im Allgäu und der Region

