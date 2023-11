Faschingsauftakt und Werkstattkonzert: Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Jubiläum Klangwerkstatt: Die Klangwerkstatt in Markt Wald feiert ihr Jubiläum mit mehreren Veranstaltungen. "Tag der offenen Werkstatt-Tür" am Samstag, 11. November, 9 bis 15 Uhr. Werkstattkonzert mit „Klangzeit“ und dem Harfenspieler Kiko Pedrozo am Samstag, 11. November, 20 Uhr. Sonntag musikalischer Vormittag. Klangwerkstatt, Hauptstraße 22, Markt Wald. Vorherige Anmeldung zum Konzert erforderlich unter Tel. 08262/9603710.