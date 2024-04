Der Landkreis Unterallgäu will sich von mehreren Wertstoffhöfen trennen

Langfristig soll es statt 23 nur noch 14 Wertstoffhöfe im Unterallgäu geben. Was nach einer Verschlechterung klingt, könnte für viele eine Verbesserung sein.

Für manch einen mag es zunächst wie eine Hiobsbotschaft klingen: Der Landkreis will in den nächsten Jahren sechs Wertstoffhöfe schließen und neun weitere an vier neuen Standorten zusammenlegen. Wie Edgar Putz, der Leiter der Kommunalen Abfallwirtschaft am Landratsamt, in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz betonte, soll sich damit das Entsorgungsangebot aber keineswegs verschlechtern, im Gegenteil.

Denn die verbleibenden Wertstoffhöfe sollen mit mehr Service und Komfort punkten: Geplant sind beispielsweise attraktivere Öffnungszeiten und Erfassungsbehälter, die die Bürgerinnen und Bürger befüllen können, ohne dafür auf Leitern oder Tritte klettern zu müssen. Auch die Zeiten, in denen bestimmte Wertstoffe nur an bestimmten Wertstoffhöfen abgegeben werden konnten, sollen dann Geschichte sein.

Vor allem kleinere Wertstoffhöfe werden kaum noch genutzt

Wie Putz in der Sitzung ausführte, gibt es für die geplante Umstrukturierung, die bis 2035 schrittweise umgesetzt werden soll, mehrere Gründe. So stammen die meisten der 23 Wertstoffhöfe aus den 90er Jahren, blieben seither weitgehend unverändert und entsprechen deshalb teils nicht mehr den heutigen Anforderungen. So sei es etwa nicht mehr zeitgemäß, wenn Grüngut nicht ebenerdig entsorgt werden kann, sondern nur in Containern. Weil einige der Wertstoffhöfe auf Altlasten errichtet wurden, es in der Nachbarschaft keine Erweiterungsflächen gibt oder auch die Wohnbebauung im Laufe der Jahre immer näher an den Wertstoffhof herangerückt ist, können sie jedoch nicht ohne Weiteres erweitert oder modernisiert werden.

Hinzu kommt: Seit der Einführung der Altpapiertonne 2012 und der Gelben Tonne 2019 fehlt es insbesondere kleineren Wertstoffhöfen an "Kundschaft", sie werden also kaum noch genutzt: Altpapier und Verpackungen werden zuhause abgeholt und müssen nicht mehr zum Wertstoffhof gebracht werden. Und auch für Batterien, Leuchtmittel, PU-Schaumdosen und Elektroaltgeräte gibt es inzwischen andere Abnehmer, nämlich den Handel, der zur Rücknahme verpflichtet ist. Wofür aber soll dann noch ein Wertstoffhof unterhalten werden, den kaum noch jemand nutzt?

Sechs Wertstoffhöfe im Unterallgäu sollen geschlossen werden

Diese Frage haben sich auch die Verantwortlichen der Abfallwirtschaft gestellt und vorgeschlagen, die Wertstoffhöfe in Ettringen, Oberschönegg, Stetten, Tussenhausen, Woringen und Buxheim zum 1. Januar 2025 zu schließen. Die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten dann in den Nachbar-Wertstoffhöfen beschäftigt werden, die dadurch ihre Öffnungszeiten ausweiten könnten. Außerdem soll das Aufnahmespektrum vergrößert werden. Geplant ist, dass in Legau, Wolfertschwenden und Markt Wald künftig auch Kleinsperrmüll angeliefert werden kann sowie in Babenhausen und Türkheim zusätzlich zum Kleinsperrmüll auch Flachglas. Der Schließung der fünf Standorte haben die Mitglieder des Umweltausschusses gegen die Stimme von Gerhard Trunzer (CSU) zugestimmt.

Neue, gemeinsame Wertstoffhöfe sollen für Kirchheim und Pfaffenhausen, Stetten und Dirlewang, Erkheim und Sontheim sowie Buxheim, Boos und Heimertingen gebaut werden. Wo die Neubauten entstehen könnten, ist derzeit noch offen und soll wie weitere Details der geplanten Umstrukturierung in jeweils eigenen Sitzungen behandelt werden. Die Kompostierungsanlage in Buxheim soll weiter erhalten bleiben. Vorerst unverändert bleiben die Wertstoffhöfe in Bad Wörishofen, Mindelheim, Ottobeuren, Markt Rettenbach und Memmingerberg.

Ein umfassendes Entsorgungsangebot soll die längeren Wege kompensieren

Bislang haben die Unterallgäuer Wertstoffhöfe einen Einzugsbereich von rund fünf Kilometern, mit der Umsetzung des neuen Konzepts wären es bis zu 2,5 Kilometer mehr. Aus Sicht von Edgar Putz dürfte das jedoch verschmerzbar sein. Denn die meisten fahren mit dem Auto zum Wertstoffhof, und das auch nicht mehr wöchentlich, sondern einmal im Monat oder noch seltener. Die etwas längeren Anfahrtswege würden dadurch kompensiert, dass die Bürgerinnen und Bürger künftig nur noch einen Wertstoffhof anfahren müssen, der über ein umfassendes Entsorgungsangebot verfügt, so Putz. Aktuell nämlich müssten viele weiter entfernte Wertstoffhöfe aufsuchen, weil sie nur dort Altholz, Kühlgeräte, Bauschutt oder Grüngut entsorgen können.

Landrat Alex Eder hält die Umstrukturierung für sinnvoll – und eine Verbesserung. Natürlich sei es erst einmal eine Umstellung, wenn der Wertstoffhof im eigenen Ort geschlossen werde. Doch durch die geplante Aufwertung der verbliebenen Standorte bringe der Landkreis das Leistungsspektrum besser in die Fläche.

Der Landkreis Unterallgäu ist nicht der erste, der sich von Wertstoffhöfen trennt: Wie Putz in der Sitzung erläuterte, hat der Landkreis Aichach-Friedberg die Zahl seiner Wertstoffhöfe bereits auf 13 reduziert, sodass nun rund 10.500 Einwohner auf einen Wertstoffhof kommen. Im Landkreis Augsburg werden es bis zum geplanten Abschluss der Umstrukturierung noch 14 Wertstoffhöfe sein, das entspricht einem pro 18.600 Einwohnern. Im Unterallgäu kommen bislang knapp 6300 Bürgerinnen und Bürger auf die 24 Wertstoffhöfe. Nach der Reduzierung auf 13 Wertstoffhöfe wären es dann 11.600 Einwohner pro Wertstoffhof.