Der Landkreis informiert jetzt auch per WhatsApp

Der Landkreis Unterallgäu hat nun einen eigenen WhatsApp-Kanal. Wer diesen unter www.unterallgaeu.de/whatsapp abonniert, erhält aktuelle Informationen kostenlos aufs Smartphone.

„Damit wird es noch einfacher und bequemer, über unsere Themen auf dem Laufenden zu bleiben“, sagt Landrat Alex Eder. „Fast jeder nutzt WhatsApp. Wir können die Bürgerinnen und Bürger damit gut erreichen und besonders schnell informieren.“ Die Nutzerinnen und Nutzer des Kanals erhalten regelmäßig aktuelle Informationen aus dem Landratsamt – von der Abfallentsorgung bis zur Zulassung -, Nachrichten aus dem Kreistag und dessen Ausschüssen sowie Hintergrundinformationen aus erster Hand. Außerdem gibt’s Freizeit- und Veranstaltungstipps, Wissenswertes rund um Familie, Klimaschutz, Natur oder Garten sowie Stellenanzeigen. Hinzukommt: In einer kritischen Lage kann der Landkreis die Bürgerinnen und Bürger über den Kanal unmittelbar erreichen und direkt informieren.

Der Landkreis-Kanal wird den Abonennten in der App unter „Aktuelles“ angezeigt, getrennt von den persönlichen Chats. Hier sind alle aktuellen Nachrichten zu finden. Möchte man bei neuen Beiträgen eine Push-Nachricht auf dem Smartphone bekommen, muss man die Glocke rechts oben am Bildschirm aktivieren. Ein Chat mit dem Landkreis ist über den Kanal nicht möglich. Hierfür wendet man sich wie bisher persönlich, per E-Mail oder Telefon an die Behörde. Wer dem Kanal folgt, ist weder für den Landkreis noch für die anderen Nutzer sichtbar. Daneben ist der Landkreis auch auf Instagram, Facebook und Youtube aktiv und informiert auf seiner Homepage unter www.unterallgaeu.de. (mz)