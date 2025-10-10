Zuschüsse: Der Landkreis zeigt sich spendabel

Denkmalpflege:

Mit 85.000 Euro unterstützt der Landkreis 24 denkmalpflegerische Projekte von Kirchenstiftungen, Kommunen und Privatpersonen. Das Geld wird anhand einer Vorschlagsliste verteilt, die die Kreisheimatpfleger zusammen mit der Unteren Denkmalschutzbehörde am Landratsamt und der Kreiskämmerei erarbeitet haben. Ausschlaggebend waren hierbei insbesondere der denkmalpflegerische Mehraufwand sowie die Bedürftigkeit des Antragsstellers. Kreisheimatpfleger Ernst Striebel informierte die Ausschussmitglieder über die verschiedenen Projekte.

Je 25.000 Euro und damit die höchsten Einzelförderungen erhalten wie in den beiden vergangenen Jahren die Bauherren, die das Hohe Schloss und das Ringeisenhaus in Bad Grönenbach sowie das Fuggerschloss in Boos restaurieren wollen. Da damit bereits mehr als die Hälfte des Gesamtbudgets ausgeschöpft ist, verbleiben für die übrigen Vorhaben Zuschüsse zwischen 500 und 5000 Euro.

Im Falle einer Orgelsanierung, wie sie etwa in Engishausen geplant ist, könne man sich davon ja nicht einmal eine neue Orgelpfeife kaufen, monierte Kreisrat Robert Sturm. Landrat Alex Eder betonte in diesem Zusammenhang, dass es sich bei den Zuschüssen lediglich um Anerkennungsbeiträge handle, mit denen der Landkreis die Vorhaben auf freiwilliger Basis unterstützt. Verpflichtet wäre er dazu nicht. Mit einem Augenzwinkern fügte er an: „Vielleicht reicht‘s ja für einen Pfeifenschrubber.“