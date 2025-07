Diese CSU-Politikerin will Landrätin im Unterallgäu werden

Bereits bei ihrer Kreisvertreterversammlung im Mai hat die Unterallgäuer CSU angekündigt, mit einem eigenen Kandidaten in die Landratswahl im kommenden Jahr ziehen zu wollen. Nun ist die eigens eingesetzte Findungskommission offenbar erfolgreich gewesen: Am Samstag, 19. Juli, um 9 Uhr soll die Kandidatin im Gasthaus Sonne in Mittelrieden nominiert werden. Dabei stand zunächst auch eine andere Lösung im Raum.

