Mattsies

Landtagsabgeordneter Peter Wachler zu Besuch auf Schloss Mattsies

Bei einem Rundgang durch das Schloss Mattsies erläutert einer der neuen Eigentümer, Johannes Ebner-Link, die Pläne für das Areal. Klar ist: Es muss viel gemacht werden.
Von Axel Schmidt
    Einer der neuen Eigentümer von Schloss Mattsies, Johannes Ebner-Link (links), gab dem Landtagsabgeordneten Peter Wachler eine exklusive Führung durch die alten Gemäuer.
    Einer der neuen Eigentümer von Schloss Mattsies, Johannes Ebner-Link (links), gab dem Landtagsabgeordneten Peter Wachler eine exklusive Führung durch die alten Gemäuer. Foto: Axel Schmidt

    Der CSU-Landtagsabgeordnete Peter Wachler hat sich kürzlich von Johannes Ebner-Link das Schloss Mattsies zeigen lassen. Der neue Eigentümer des stark renovierungsbedürftigen Schlosses führte den Politiker durch die alten Gemäuer.

    Landtagsabgeordneter Peter Wachler zeigte sich nicht nur vom Schloss beeindruckt

    Wachler zeigte sich nicht nur vom Schloss beeindruckt, sondern auch vom Engagement und Enthusiasmus des Käufers: „Wir sind alles froh und glücklich, dass wir mit Ihnen einen Käufer mit sehr viel Idealismus gefunden haben.“ Seitens der Politik sicherte Wachler Ebner-Link bei der Wiederherstellung des Schlosses volle Unterstützung zu.

