Landtagsabgeordneter Peter Wachler zu Besuch auf Schloss Mattsies

Der CSU-Landtagsabgeordnete Peter Wachler hat sich kürzlich von Johannes Ebner-Link das Schloss Mattsies zeigen lassen. Der neue Eigentümer des stark renovierungsbedürftigen Schlosses führte den Politiker durch die alten Gemäuer.

Wachler zeigte sich nicht nur vom Schloss beeindruckt, sondern auch vom Engagement und Enthusiasmus des Käufers: „Wir sind alles froh und glücklich, dass wir mit Ihnen einen Käufer mit sehr viel Idealismus gefunden haben.“ Seitens der Politik sicherte Wachler Ebner-Link bei der Wiederherstellung des Schlosses volle Unterstützung zu.