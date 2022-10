Landtagswahl: Schon zwei Bewerber nach Pschierers CSU-Austritt

Markt Walds Bürgermeister Peter Wachler ist schon kurz nach dem CSU-Austritt von Franz Pschierer der einzigste Bewerber um den Einzug in den Landtag.

Für die Nachfolge des Stimmkreisabgeordneten Franz Pschierer gibt es schon zwei Bewerber bei der CSU: Nach Markt Walds Bürgermeister Peter Wachler (43) meldete der Kaufbeurer Stadtrat und Vorsitzende der Spielvereinigung, Gerhard Bucher jun. (55), seine Kandidatur für die Landtagswahl 2023 bei der CSU an. Er möchte seine Erfahrungen als Unternehmer im Stimmkreis Kaufbeuren, zu dem Kaufbeuren, Umlandgemeinden und der südöstliche Teil des Unterallgäus gehören, einbringen.

Direktmandat bei der Landtagswahl 2023: Delegierte entscheiden

Wen die CSU am Ende für das Direktmandat nominiert, entscheiden allein die dafür von den Ortsverbänden gewählten Delegierten. Einen Termin für die Nominierungsversammlung gibt es laut Kaufbeurer CSU-Vorsitzendem und Bundestagsabgeordnetem Stephan Stracke noch nicht. Es sei nun Aufgabe der Kreisvorsitzenden Angelika Schorer für das Ostallgäu und Martin Osterrieder für das Unterallgäu, gemeinsam einen Fahrplan zu entwickeln, „der offen und transparent“ ist.

Bis zur Nominierungsversammlung können sich weitere Interessenten bewerben. Fest steht bereits, dass das Unterallgäu dort 62 und das Ostallgäu nur 38 Delegierte stellt. Zudem gibt es zwischen den beiden CSU-Kreisverbänden die Übereinkunft, dass jeweils einer den Bundestags- und der andere den Landtagsabgeordneten stellt. Mit Stephan Stracke besetzt das Ostallgäu den Bundestag.

Bucher will im Wahlkreis Kaufbeuren um Mehrheit kämpfen

Doch diese Ausgangspositionen schrecken Bucher nicht ab: „Wir stehen vor einer der schwierigsten Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg. Als Unternehmer, Stadtrat und im Ehrenamt Tätiger bin ich der Richtige, der den Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen im gesamten Wahlkreis mit meinem internationalen Netzwerk helfen kann“, sagt der Familienvater selbstbewusst. Im Geiste sei er der CSU schon immer verbunden, so Bucher.

Parteimitglied ist er erst seit ein paar Jahren und Stadtrat seit 2020. Im Unterallgäu sei der Name Bucher zudem schon durch seinen Vater, der einst beim Tierzuchtamt arbeitete, bekannt. Außerdem spielte Gerhard Bucher selbst 20 Jahre mit dem SV Eggenthal in der Kreisliga dort immer wieder Fußball. Auf „demokratische Art und Weise“ will Bucher um eine Mehrheit in der Delegiertenversammlung kämpfen.

