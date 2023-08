Getreideernte im Unterallgäu: Hohe Erträge aber schlechte Qualität

Auf diesem Feld im Unterallgäu wächst Weizen. Die Menge an Getreide, das dieses Jahr in der Region geerntet wurde, war zwar hoch, allerdings ist die Qualität nicht besonders gut. Häufig können Landwirte ihr Getreide statt an Mühlen nur als Futtermittel verkaufen.

Foto: Franz Kustermann