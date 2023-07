Ernte im Sommer2023: Viele Verlierer auf den Feldern

Wie gut fällt die Ernte aus? Das ist Thema bei der Pressefahrt des Bauernverbandes. Neben dem Klimawandel kämpfen die Landwirte mit anderen Herausforderungen.

Die gute Nachricht vorweg: Die Selbstversorgung der Bevölkerung mit Getreide ist (noch) mit 108 Prozent gesichert. Lediglich bei Sommergerste liegt sie bei 56 Prozent. Die schlechte Nachricht: Der Klimawandel ist voll in der Region angekommen. Das 1,5-Grad-Ziel wird in Deutschland klar verfehlt. Es gibt nicht zu wenig Regen und auch nicht zu viel Sonne (2020 war das wärmste, 2022 das fünftwärmste Jahr in Deutschland seit Beginn der Klimaaufzeichnungen 1881) – aber die Verteilung stimmt nicht. Wetterextreme werden häufiger, mehr Schädlinge setzen der Frucht zu. Hat die Natur früher noch Fehler bei der Aussaat verziehen, so tut sie das heute nicht mehr. All das und noch mehr wirkt sich auf die Ernteerträge aus.

Wie es mit den Ernteerwartungen in diesem Jahr konkret aussieht und welche Themen den Landwirten derzeit auf den Nägeln brennen, darüber gab die sogenannte Erntepressefahrt des Bayerischen Bauernverbands (BBV) Ostallgäu Auskunft, zu der Kreisobmann Andreas Schmid, Kreisbäuerin Karina Fischer und Geschäftsführer Alex Kröper auf Schmids Hof und Felder nach Weicht eingeladen hatten.

Die theoretischen Grundlagen für die Vor-Ort-Termine auf den Feldern legte Anton Huber aus dem Generalsekretariat des BBV mit seinem Vortrag „Ernte, Handel, Klimawandel – Aktuelles zur Ernte 23“.

Landwirtschaft im Allgäu: BBV spricht von positiver Marktsituation

„Weizen, Raps und Roggen profitieren von guten Aussaatbedingungen und der positiven Marktsituation im vergangenen Herbst“, erklärte Huber. „Sojabohnen und vor allem Sommergerste verlieren aber wegen der kräftigen Niederschläge im Frühjahr.“ Peinlich gerade für Bayern, wo Bier gewissermaßen als Grundnahrungsmittel zählt: Fast 50 Prozent der Braugerste muss importiert werden. Aussaaten im Frühjahr waren laut Huber wegen enger Zeitfenster und Trockenheit sehr schwierig.

Weitere Faktoren wie der Krieg in der Ukraine und die Inflation beeinflussten die Getreidepreise ebenfalls. Während die Preise für Weizen und Raps deutlich gefallen seien, ächzten die Landwirte unter den hohen Kosten für Produktionsmittel, Maschinen und Ersatzteile. Auch wenn der Ackerboden 2023 zum Boden des Jahres gekürt wurde, sei er aus verschiedensten Gründen bedroht. „Er ist die Lebensgrundlage für Mensch und Umwelt, aber täglich gehen elf Hektar für Siedlungsinfrastrukturmaßnahmen verloren“, sagte Huber. Seit 1960 sind 870.000 Hektar landwirtschaftliche Fläche weggefallen. Dies entspreche den Acker- und Grünflächen von Schwaben und Unterfranken.

Getreide im Allgäu: Neue Sorten werden gezüchtet

Welche Themen bewegen die Landwirte sonst noch? Neue Sorten, die besser mit dem Klima und Schädlingen zurechtkommen, werden gezüchtet. Dabei dürfe man zum Beispiel den Einsatz von Gentechnik nicht von vornherein verteufeln, sagte Kreisobmann Andreas Schmid. Auch die Bewässerung der landwirtschaftlichen Flächen werde zunehmend Thema werden. Die Landwirte müssten reagieren, sich anpassen und offen für Neues sein. Karina Fischer sprach die EU-Vorgabe an, vier Prozent der Ackerflächen stillzulegen, also nicht mehr zu bewirtschaften. Deutschland dürfe seine Lebensmittelsouveränität nicht aus der Hand geben. Es müsse Schluss sein mit ideologisch geprägter Landwirtschaftspolitik, pflichtete ein Teilnehmer bei.

Die Fachleute von BBV und vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Daniel Dörfler, Lino Missel) bestätigten Hubers Ausführungen auf den Feldern vor Ort. Da war etwa zu sehen, wie massiv sich Fehler bei der Aussaat von Mais auf das Wachstum der Pflanzen und damit den voraussichtlichen Ertrag auswirken. Der Mais auf Schmids Acker saftig, grün und einigermaßen stattlich, an anderer Stelle verkümmert und blass. Erschreckend waren für die Teilnehmer die bis zu 20 Zentimeter tiefen, breiten Risse im Ackerboden auf dem Feld mit Sommergerste. „Das wird wohl nichts mehr“, meinte Schmid. Der Regen kam zu spät.

Ein ähnliches Bild bot sich auf der Wiese mit Futtergras. Wenn es nicht bald regnet, wird der dritte Schnitt wohl dürftig. Allerdings sei der erste Schnitt sehr gut und der zweite so lala gewesen. Schmids Raps- und Weizenfelder spiegelten in der Praxis Hubers theoretische positiven Aussagen wider. Recht gleichmäßig vom Bewuchs und saftig grün präsentierte sich ein Sojafeld. Die Fruchtart ist bei uns im Kommen. Ebenfalls erfreulich anzuschauen war ein Feld mit der anspruchslosen, langlebigen Durchwachsenen Silphie, einer Energiepflanze als Alternative zum Mais. „Allerdings schmeckt sie meinen Rindern nicht besonders“, sagte Schmid lachend, Das liege wohl an den rauen Blättern.