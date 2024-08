Feuer im Unterallgäu Landwirtschaftliche Lagerhalle bei Bad Wörishofen brennt – Einsatzkräfte vor Ort

Schock in der Nacht auf Freitag bei Bad Wörishofen: Bei einem Großbrand in einer Lagerhalle im Unterallgäu geht hochwertige Landwirtschaftstechnik in Flammen auf.