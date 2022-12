Für den guten Zweck: Sara Eisenbarth lässt sich die Haare scheren

Seit sechs Jahren ist „echt-haarig“ zu einem ihrer Lebensschwerpunkte geworden. Jetzt spendet sie selbst. Madleine Erhardt aus Türkheim griff schon vor drei Jahren zur Schere.

Die acht Zöpfe auf dem Holztisch, der längste davon knapp einen halben Meter lang, zierten vor einer Viertelstunde noch den Kopf von Sara Eisenbarth. Die diplomierte Sozialpädagogin und Gründerin der Langerringer Initiative „echt-haarig“ spendete zum zweiten Mal ihr Haupthaar zur Erstellung von Echthaarperücken; nicht aus kommerziellen Gründen, sondern aus sozialem Engagement. Die Geschichte von „echt-haarig“ begann im Dezember 2016, nachdem Sara Eisenbarth von ihrer Tochter auf die Möglichkeit von Haarspenden aufmerksam gemacht worden war und ihre Recherchen zum Hamburger Königinnen-Verein führten. In der dortigen Werkstatt für Haararbeiten fertigen die Maskenbildnerinnen Ann-Kathrin Guballa und Jasmin Soufi Perücken und Haarteile für Frauen, die einen Haarverlust aufgrund von Chemotherapien oder erblich bedingten Krankheiten erleiden. Auch im Landkreis Unterallgäu fand die Aktion großen Anklang: Zahlreiche Haarspenden kamen von hier, unter anderem die von Madleine Erhardt aus Türkheim, die vor drei Jahren ihre Haare spendete.

Madleine Erhardt aus Türkheim ließ sich die Haare abschneiden, um kranken Kindern zu helfen

„Ich will kranken Kindern helfen“, sagt Madleine damals. Dass sie erst neun Jahre alt war, konnte ihrer Ernsthaftigkeit nichts anhaben.

Eine Freundin hatte ihr davon erzählt, dass kranke Kinder oft keine eigenen Haare mehr haben, weil sie an Krebs erkrankt sind und durch die Medikamente und Bestrahlungen die Haare ausfallen. „Dann müssen diese kranken Kinder eine Perücke aufsetzen“, war Madleine Erhardt betroffen.

Auch Madleine Erhardt aus Türkheim spendete ihre Haare. Foto: Alf Geiger

Da wollte sie helfen – und auch wenn ihre Eltern erst die Hände über den Köpfen zusammenschlugen – ließ sie sich ihre langen Haare kurzerhand abschneiden und spendete den fast 30 Zentimeter langen Haarschopf.

Wie kommt denn eine Neunjährige auf so eine Idee? Madleines Mutter, Myriam Erhard, fand es (nach dem ersten Schock) damals ganz toll, dass sich ihre Tochter so für andere Kinder einsetzt und sogar bereit ist, einen – buchstäblichen – Einschnitt dafür in Kauf zu nehmen.

Da Echthaar-Perücken nicht vollständig von den Krankenkassen übernommen werden, gründeten die beiden einen gemeinnützigen Verein, um über Haarspenden diese für die psychische Gesundheit so wichtigen Hilfsmittel zu fertigen.

„Das Echo, insbesondere durch die Berichterstattung in der Zeitung, war überwältigend. Fast täglich trafen bei mir per Post und bei persönlichen Besuchen Haarspenden ein“, erinnerte sich Eisenbarth und blätterte durch ihre Dokumentation, in der jede Haarspende verzeichnet ist. „Mittlerweile sind über die Jahre mehr als 2500 Spenden zusammengekommen, die ich zu den Königinnen nach Hamburg bringen konnte“, erzählte sie weiter.

„Während zu Beginn der Initiative zahlreiche Spenden von aufbewahrten Haaren eintrafen, sind es mittlerweile mehr frisch geschnittene“, sagte Eisenbarth und wies auf die Eigenschaften von Haaren hin, die für die Erstellung von Perücken genutzt werden können: Die Haare müssen zu Haarbündeln oder Zöpfen vor dem Schnitt oder der Rasur zusammengefasst werden, sie müssen unbehandelt und ungefärbt sein und eine Länge von mindestens 30 Zentimetern haben. Weiterhin wüsste Fachpersonal, wie damit umzugehen sei.

Mehr Platz für das Gesicht von Sara Eisenbarth

In rund zehn Minuten war das wuchtige Haupthaar von Sara Eisenbarth in acht Zöpfe geflochten, Unglert setzte den elektrischen Haarschneider an und wenige Minuten später betrug die Länge von Eisenbarths natürlichen Kopfbedeckung noch knapp einen Millimeter, die Haare waren ab.

„Je weniger Haare man trägt, desto mehr Gesicht hat man“, sagte Eisenbarth beim Blick in den Spiegel, ihren fröhlichen Gesichtszügen war ihre Ausbildung zur Zirkuspädagogin anzusehen.

Hier verliert die Spenderin mit dem letzten Zopf ihr gesamtes Haupthaar. Foto: Uwe Bolten

Die Planungen für die nächste Lieferung in die Haarwerkstatt der Königinnen sind kurz vor dem Abschluss.

Sie wolle nicht nachlassen, weiter Haare zu sammeln, und rief zu weiteren Spenden auf.

„Gäbe es in der Region einen gemeinnützigen Verein mit Haarwerkstatt wie bei den Königinnen, müsste ich die Zöpfe nicht durch die ganze Republik transportieren. Meine Suche war bisher leider erfolglos“, begründete die Initiatorin ihre Entscheidung, Haarspenden bis nach Hamburg zu bringen.

Für sich persönlich verfolgt Eisenbarth noch einen weiteren Zweck mit ihrer eigenen Haarspende: „Ich will mit den kurzen Haaren auch Aufmerksamkeit schaffen, dass Menschen anders aussehen können, ohne anders zu sein. Dies regt häufig zu intensiven Gesprächen an“, erläutert sie die fehlende Scheu, als Frau mit nahezu einer Glatze umherzulaufen.

Kontakt: Männer und Frauen, die weitergehende Fragen zu Haarspenden haben, erreichen „echt-haarig“ und Sara Eisenbarth unter der Telefonnummer 0160/94565370 oder per E-Mail unter echt-haarig@web.de