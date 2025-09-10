Lastwagen verliert große Menge Hydraulik-Öl: A96 bei Memmingen-Ost gesperrt

Die A96 ist am Dienstagabend zwischen den Anschlussstellen Memmingen-Ost und Holzgünz (Landkreis Unterallgäu) in Fahrtrichtung München voll gesperrt. Grund für die Sperrung ist ein Pannen-Lkw, der eine massive Menge Öl verloren hat, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage erklärt. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall demnach niemand.

Vollsperrung Richtung München: Lastwagen verliert Hydraulik-Öl auf A96

Die Polizei erhielt die Meldung des defekten Lastwagens um kurz nach 17 Uhr. Das Fahrzeug verlor offenbar Hydraulik-Öl, das sich über die gesamte Fahrbahn verteilt hatte, sodass der Streckenabschnitt gesperrt werden musste. Wie es zu der Panne kam, ist derzeit noch unklar. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten dauerten über Stunden an. Neben Feuerwehr und Polizei musste eine Spezialfirme für die Reinigung der Fahrbahn angefordert werden.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Memmingen-Ost von der A96 abgeleitet, so der Polizeisprecher. Die Sperrung der Autobahn dauert bis in den späteren Abend an (Stand: 20.30 Uhr). Hinter dem gesperrten Abschnitt bildete sich laut dem Portal BayernInfo des bayerischen Verkehrsministeriums zwischenzeitlich ein Stau von rund drei Kilometern Länge.