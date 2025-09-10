Lastwagen verliert große Menge Hydraulik-Öl: A96 bei Memmingen-Ost gesperrt

Die A96 ist am Dienstagabend zwischen den Anschlussstellen Memmingen-Ost und Holzgünz (Landkreis Unterallgäu) in Fahrtrichtung München voll gesperrt. Grund für die Sperrung ist ein Pannen-Lkw, der eine massive Menge Öl verloren hat, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage erklärt. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall demnach niemand.
Vollsperrung Richtung München: Lastwagen verliert Hydraulik-Öl auf A96
Die Polizei erhielt die Meldung des defekten Lastwagens um kurz nach 17 Uhr. Das Fahrzeug verlor offenbar Hydraulik-Öl, das sich über die gesamte Fahrbahn verteilt hatte, sodass der Streckenabschnitt gesperrt werden musste. Wie es zu der Panne kam, ist derzeit noch unklar. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten dauerten über Stunden an. Neben Feuerwehr und Polizei musste eine Spezialfirme für die Reinigung der Fahrbahn angefordert werden.
Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Memmingen-Ost von der A96 abgeleitet, so der Polizeisprecher. Die Sperrung der Autobahn dauert bis in den späteren Abend an (Stand: 20.30 Uhr). Hinter dem gesperrten Abschnitt bildete sich laut dem Portal BayernInfo des bayerischen Verkehrsministeriums zwischenzeitlich ein Stau von rund drei Kilometern Länge.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden