Lastwagen verliert große Menge Hydraulik-Öl: A96 bei Memmingen-Ost gesperrt

Die A96 ist am Dienstagabend zwischen den Anschlussstellen Memmingen-Ost und Holzgünz (Landkreis Unterallgäu) in Fahrtrichtung München voll gesperrt. Grund für die Sperrung ist ein Pannen-Lkw, der eine massive Menge Öl verloren hat, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage erklärt.

Vollsperrung Richtung München: Lastwagen verliert Hydraulik-Öl auf A96

Die Polizei erhielt die Meldung des defekten Lastwagens demnach kurz nach 17 Uhr. Das Fahrzeug verlor offenbar Hydraulik-Öl, das sich über die gesamte Fahrbahn verteilt hat, sodass der Streckenabschnitt gesperrt werden musste. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten laufen. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Memmingen-Ost von der A96 abgeleitet, so der Polizeisprecher. Wie lange die Sperrung der Autobahn noch anhält, ist derzeit noch nicht klar. Hinter dem gesperrten Abschnitt bildete sich laut dem Portal BayernInfo des bayerischen Verkehrsministeriums ein Stau von rund drei Kilometern Länge.