Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Wo ist die vermisste Mutter aus dem Allgäu? Jetzt sucht die Polizei mit Drohnen und Einsatzkräften nach ihr

Lauben

Zweifache Mutter vermisst: Polizei sucht mit Einsatzkräften und Drohnen nach der 36-Jährigen

Seit 5. August wird in Lauben eine zweifache Mutter vermisst. Nun gab es eine Suchaktion der Polizei rund um den Ort.
Von Melanie Lippl
    • |
    • |
    • |
    Eine Suchaktion nach der vermissten Frau mit Polizeibeamten und Drohnen fand am Dienstag rund um Lauben statt.
    Eine Suchaktion nach der vermissten Frau mit Polizeibeamten und Drohnen fand am Dienstag rund um Lauben statt. Foto: Thomas Pöppel/AOV

    Seit 5. August wird eine 36 Jahre alte Mutter aus Lauben vermisst. Nun fand eine Suchaktion der Polizei statt, an der auch eine Drohnenstaffel beteiligt war, wie die Polizei Informationen unserer Redaktion bestätigt.

    Die Polizei suchte rund um Lauben nach der Vermissten

    Zahlreiche Polizistinnen und Polizisten durchkämmten am Dienstag die Umgebung von Lauben, wie viele von ihnen im Einsatz waren, dazu wollte sich Polizeisprecherin Anja Wegmann am Mittwochmorgen nicht im Detail äußern.

    Die Vermisste wurde laut der Polizeihauptkommissarin bei der Suchaktion nicht gefunden, die Frau bleibt damit weiterhin spurlos verschwunden. Die Ermittlungen dauern an, eine Ermittlungsgruppe „EG Koppel“ kümmert sich vorrangig um den Fall. Die Polizei bittet die Bevölkerung auch weiterhin um Hinweise zu der Vermissten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden