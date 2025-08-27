Zweifache Mutter vermisst: Polizei sucht mit Einsatzkräften und Drohnen nach der 36-Jährigen

Seit 5. August wird eine 36 Jahre alte Mutter aus Lauben vermisst. Nun fand eine Suchaktion der Polizei statt, an der auch eine Drohnenstaffel beteiligt war, wie die Polizei Informationen unserer Redaktion bestätigt.

Die Polizei suchte rund um Lauben nach der Vermissten

Zahlreiche Polizistinnen und Polizisten durchkämmten am Dienstag die Umgebung von Lauben, wie viele von ihnen im Einsatz waren, dazu wollte sich Polizeisprecherin Anja Wegmann am Mittwochmorgen nicht im Detail äußern.

Die Vermisste wurde laut der Polizeihauptkommissarin bei der Suchaktion nicht gefunden, die Frau bleibt damit weiterhin spurlos verschwunden. Die Ermittlungen dauern an, eine Ermittlungsgruppe „EG Koppel“ kümmert sich vorrangig um den Fall. Die Polizei bittet die Bevölkerung auch weiterhin um Hinweise zu der Vermissten.