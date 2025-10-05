Lautstarker Streit nach Unfall am Kreisverkehr

Am Kreisverkehr beim Wertstoffhof an der B16 kam es am frühen Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Ein mit vier Männern besetztes Auto kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen. Alle Insassen blieben laut Polizei unverletzt. Zwei der Männer gerieten sich dann aber am Unfallort in die Haare. Andere Verkehrsteilnehmer wurden auf den lautstarken Streit aufmerksam und verständigten die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass alle Insassen alkoholisiert waren. Bei dem mutmaßlichen 31-jährigen Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Er muss mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis und einer Geldstrafe rechnen. Zeugen, die das Unfallfahrzeug vor dem Unfall bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der PI Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0 zu melden. Es handelte sich um einen Opel Astra mit polnischen Kennzeichen. (mz)

